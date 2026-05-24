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尋求解套…綠放軟 軍購願編入年度預算

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
國防特別條例通過後，首期預算八十八億元本周在立院展開初審。圖為國民黨主席鄭麗文（前排右三）、民眾黨主席黃國昌（前排左三）與藍白立委在國防特別條例三讀通過後於議場前合影。圖／聯合報系資料照片
國防特別條例通過後，首期預算八十八億元本周在立院展開初審。圖為國民黨主席鄭麗文（前排右三）、民眾黨主席黃國昌（前排左三）與藍白立委在國防特別條例三讀通過後於議場前合影。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過的在野黨版本軍購特別預算條例，匡列金額較政院版縮減四千七百億元，賴政府提出三項再籌措路徑。綠營人士表示，民進黨對軍購的處理態度，面對在野黨已不再鐵板一塊，至少已出現兩跡象，除了民進黨立院黨團表態，願善意回應藍營「編入明年度總預算」訴求，昨天由民團發起的「真和平，要國防」抗議遊行，也不見民進黨重要公職現身力挺。

面對遭縮減的軍購預算，民進黨政府第一時間就規畫二次軍購，接著，賴政府提出「再次研擬特別條例」、「追加預算」及「回歸年度預算擴大規模」等三項再籌措路徑；藍營則主張，應編入明年度總預算。

據了解，民進黨立院黨團總召蔡其昌廿日在民進黨中常會提及，對於在野黨編入明年度總預算的建議，民進黨團會善意回應，可以的部分就編到年度總預算，但不夠的還是要再追加，或再提出特別條例；綠營希望藉此對在野黨釋出善意。

此外，綠營人士指出，昨天有多達六十個民團參加的「五二三挺軍購，真和平，要國防」遊行活動，訴求賴政府應再次提出國防特別預算條例，抗議藍白封殺台灣之盾及國防軍備；該活動調性和民進黨政府相當吻合，卻不見民進黨重要黨公職動員，連最指標的民進黨立委沈伯洋都選擇出席拜廟行程，沒有現身挺軍購遊行。

該人士說，民進黨捍衛一點二五兆元規模的國防特別預算條例，態度沒變，但具體作法上已出現些許彈性，更願意和在野黨共商解方，也減少參與抗議遊行等激烈對抗，盼能理性推動軍購實質進展。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨樂見民進黨的態度開始慢慢轉彎，終於願意正視在野黨的主張；國防預算不是不能編，而是要回歸到正常民主國家的作法，該列年度預算的，不要什麼都塞進特別條例，好像遇到軍購就自動開啟「免審查快速通關」。

林沛祥說，如此轉變是否和美方近期態度有關，民進黨自己最清楚；不過他要強調，國會嚴格審查軍購，不是刁難國防，而是對人民納稅錢負責，這本是立委的天職，畢竟真正穩健的國防，不是靠口號衝預算，而是靠制度與專業。

軍購 蔡其昌 民進黨 立法院

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