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5月底到期…國防部申請緊急動支海馬士頭期款 公文報政院簽辦中

中央社／ 台北23日電
海馬士多管火箭系統約新台幣8億元的首期款項5月31日到期，為確保及時付款，國防部日前已依預算法第84條申請緊急動支首期款。圖為海馬士系統。本報資料照片
海馬士多管火箭系統約新台幣8億元的首期款項5月31日到期，為確保及時付款，國防部日前已依預算法第84條申請緊急動支首期款。圖為海馬士系統。本報資料照片

海馬士多管火箭系統約新台幣8億元的首期款項5月31日到期，為確保及時付款，國防部日前已依預算法第84條申請緊急動支首期款。行政院主計總處今天表示，公文已報送行政院並且刻正簽辦中。

行政院長卓榮泰19日率國防部長顧立雄等部會首長赴立法院提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，行政院緊接著在20日加開院會，通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約新台幣2949億9098萬元，今年編列88億元，送立法院審議。

不過，海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，為確保及時付款，國防部已依預算法第84條申請動支首期款。根據預算法第84條規範，特別預算的審議程序，準用本法關於總預算的規定。但合於前條第一款至第三款者，為因應情勢的緊急需要，得先支付其一部。

對於相關公文進度，主計總處今天透過文字說明表示，顧立雄19日向立法院進行專案報告時已說明，將報請行政院同意先行動支，財源則由國防部部年度預算墊支，目前公文已報送行政院，主計總處刻正簽辦中。

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