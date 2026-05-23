民團辦「真和平 要國防」遊行 民眾力挺強化防衛

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民團發起，數十個民團合辦的「真和平，要國防」遊行今天下午舉行，許多民眾紛紛自製標語，表達力挺軍購、強化防衛與自主國防等訴求。

「真和平，要國防」遊行今天下午在SOGO復興館集合，遊行路線沿忠孝東路行進，在接近下午5時抵達台北市信義區的中國銀行台北分行前，並上演行動劇和終場演講；主辦單位估算，約有8000人參與。

主辦單位將遊行隊伍分為6個大隊，每個大隊都有不同的訴求，第一大隊為「無人機 無人艇大隊」、第2大隊為「台灣之盾 強弓防空飛彈大隊」、第3大隊為「拒絕鄭習會『一中併吞』陷阱大隊」、第4大隊為「通用彈藥 防衛韌性產能擴充大隊」、第5大隊為「AI國防大隊」、第6大隊為「台美共同研發採購大隊」。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強於開場記者會指出，經民連嚴正拒絕「鄭習會」的一中併吞陷阱，並強烈要求於第2次國防特別條例中，補回遭國民黨主席鄭麗文、立法院國民黨團總召傅崐萁所封殺的關鍵防衛預算。

賴中呼籲，朝野要合作，將被刪除的「國產（自製及委製）」與「商購」項目，重新納入第2次特別條例並編列預算，及時強化防衛韌性及不對稱戰力建構。

人權工作者李明哲表示，只要台灣繼續擁有自由民主價值，就會被中國政府認為是最大的挑釁，中國連圖博（西藏）和香港都不能容忍，自己說的話都可以反悔，怎麼可能讓經濟成就更發達、民主政治更進步，而擁有自己軍隊的台灣，能繼續保有自己的民主政治，和選擇自己生活方式的權利。

賴中強會後受訪表示，每年3月的圖博抗暴紀念日遊行都是走忠孝東路，今年第1次在5月23日舉辦遊行，是因為今年5月23日是1951年中國與西藏簽署「十七條協議」，也就是假和平協議75周年。

賴中強說，主辦單位認為此時此刻中國透過鄭習會強行推銷一中吞併陷阱，西藏的血淚可以給台灣人作為提醒，所以選擇今天進行遊行，而許多民眾自製標語訴求，也是認同台灣要發展「操之在己」的國防。