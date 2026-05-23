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民團挺軍購遊行沈伯洋未現身 綠擬部分同意在野訴求年度預算補足

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
綠營人士表示，民進黨對軍購的處理態度，面對在野黨已不再鐵板一塊，至少已出現2跡象，除了民進黨立院黨團表態，願善意回應藍營「編入明年度總預算」訴求，今天由民團發起的「真和平，要國防」抗議遊行，也不見民進黨重要公職現身力挺。圖／聯合報系資料照片
綠營人士表示，民進黨對軍購的處理態度，面對在野黨已不再鐵板一塊，至少已出現2跡象，除了民進黨立院黨團表態，願善意回應藍營「編入明年度總預算」訴求，今天由民團發起的「真和平，要國防」抗議遊行，也不見民進黨重要公職現身力挺。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過的在野黨版本軍購條例，匡列金額較政院版縮減4700億元，賴政府提出三項再籌措路徑。綠營人士表示，民進黨對軍購的處理態度，面對在野黨已不再鐵板一塊，至少已出現2跡象，除了民進黨立院黨團表態，願善意回應藍營「編入明年度總預算」訴求，今天由民團發起的「真和平，要國防」抗議遊行，也不見民進黨重要公職現身力挺。

賴政府對於軍購條例規模落差提出的三項再籌措路徑，包括再次研擬特別條例、追加預算、回歸年度預算擴大規模等；藍營則建議，應編入明年度總預算。

據了解，民進黨立院黨團總召蔡其昌20日在民進黨中常會提及，對於在野黨編入明年度總預算的建議，民進黨團會善意回應，可以的部分就編到年度總預算，但不夠的還是要再追加，或再提出特別條例。

綠營人士再指出，第二個跡象是，今天有多達60個民團參加的「523挺軍購，真和平，要國防」遊行活動，訴求賴政府應再次提出國防特別預算條例，該活動調性和民進黨政府相當吻合，卻不見民進黨重要黨公職動員，如同「青鳥行動」時全力相挺，僅剩零星隔空喊話支持，連最指標的綠委沈伯洋都選擇出席拜廟行程，而非現身挺軍購遊行。

該人士說，民進黨捍衛1.25兆元規模的國防特別預算條例，態度清晰不變，但具體作法上已出現些許彈性，更願意和在野黨共商解方，也減少參與抗議遊行等激烈對抗，盼能理性推動軍購實質進展。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨樂見民進黨態度開始慢慢轉彎，終於願意正視在野黨的主張。國防預算不是不能編，而是要回歸正常民主國家的做法，該列年度預算的，不要什麼都塞進特別條例，好像遇到軍購就自動開啟「免審查快速通關」。

林沛祥說，如此轉變是否和美方近期態度有關，民進黨自己最清楚；不過他要強調，國會嚴格審查軍購，不是刁難國防，而是對人民納稅錢負責，這本來就是立委的天職。

林沛祥重申，國民黨立場很清楚，支持強化國防，但更堅持常態預算編列、依法監督把關，畢竟真正穩健的國防，不是靠口號衝預算，而是靠制度與專業。

沈伯洋 軍購 軍購條例

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