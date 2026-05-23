中共24機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機16架次，其中13架次逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及8艘共艦，總計中共24機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時35分至昨天晚間9時45分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主戰機及無人機，其中5架次逾越中線。

國軍於昨天中午12時25分至昨天晚間9時，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共6架次輔戰機。國軍另於昨天下午4時5分至昨天晚間7時5分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國軍於昨天下午3時25分至昨天下午4時25分，在台灣北部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。