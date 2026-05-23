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白宮知情人士：美軍彈藥足夠 對台軍售與伊朗衝突無關

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為白宮外觀。（美國國家旅遊局授權使用）
圖為白宮外觀。（美國國家旅遊局授權使用）

越南裔美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao，前譯「曹洪」）21日表示，有鑒於自2月底以來川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停140億美元的對台軍售案，不過，有白宮知情人士指出，這些軍售花費數年處理，與「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）無關。

高雄21日出席美國聯邦參議院撥款委員會，共和黨籍聯邦參議員麥康諾提問高雄，「我們（美方）一直鼓勵台灣向美國買武器，結果現在突然暫停，你從台灣方面有聽到什麼關於這個暫停的反應？」

高雄回答說，「我目前沒聽到，我沒跟台灣方面談過。不過，我們的確已經有部分『外國軍事銷售』（FMS）給台灣。只是我們目前暫停，這是為了確保我們擁有『史詩怒火行動』所需彈藥，我們（彈藥）庫存充足，只是想確認東西全都齊備。但等到（川普）政府認為有必要時，那對外軍售就將繼續」。

對此，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）指出，所有預期中的對外軍售和安全協助，其細節都還在決策中，直到美國總統川普做出最後決定。

帕內爾指出，美國的對台政策沒有改變，且美國在符合台灣關係法之下，持續堅持對台的長期承諾。

有白宮官員重申說，如同川普所言，川普將在相當短的時間內針對新的對台軍售方案做出決定。

有白宮知情人士則指出，這些軍售花費數年處理，與「史詩怒火行動」無關，指美軍擁有足夠的彈藥和軍火庫存來達成美國總統川普所有的戰略目標，甚至更多。

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