聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】美國暫緩軍售證明抗中保台是唐吉軻德式的幻覺政治操作

聯合報／ 記者高凌雲

民進黨政府一面宣傳親美，一面施壓國會通過對美軍購，美國總統川普與大陸國家主席習近平會談後，突然出現軍售暫緩政策，這個變化是否真是美國政策大逆轉，尚未可知，但美方官員大實話，戳破民進黨政府的大內宣謊言，美國對台軍售根本不是非要通過的政策，否則美國也不可能出現臨時喊停的聲音。

美國對台政策沒變倒是實話，不是宣傳，因為美國根據美中三公報、台灣關係法、六項保證的美台政策，跟民進黨政府掐頭去尾只說台灣關係法與六項保證，不一樣。三公報當中的一個中國，美國就算只是認識到一個中國，不是承認，美方同樣在公報表明不挑戰一個中國，還有另一個近來少講，卻始終存在幕後的，不支持台獨。

每年5月世界衛生大會登場，我國想與會卻受阻，現實殘酷，美國不支持台灣加入聯合國，無非一個中國，反對台獨。

全球地緣政治賽局幾十年來早有許多變化，台灣始終夾處兩大國之間，民進黨執政下，出現一種唐吉訶德式的幻覺政治，將自己塑造為孤獨騎士，幻想風車為巨人，勇敢向前衝刺，抗中保台喊的震天價響，宣傳兩岸一邊一國的政治信念下，和對岸勢不兩立。

兩岸因內戰分立分治數十年，是不爭事實，兩岸不是兩個國家，是一個國家分裂的現實，這是政治問題，不全然是軍事問題，用抗中保台支撐無限量的舉債採購軍火，當美國不以為售台軍火是急迫必要，可以暫緩，抗中保台就顯得荒謬，顯然台灣生存安全問題，不是民進黨所宣傳那般，這種政治話術，一夕間因為美國暫緩軍售聲音，就會如紙房子般崩塌。

川普隨口一句要跟那個地方的領導人談談，許多人開始樂觀以為美國總統將與台灣的總統通話，是否台灣地位提升了，許多人思考總是跳脫脈絡，川普談話脈絡，是他歡喜邀請習近平秋天訪問白宮後，川普犯得著惹惱北京，把兩國關係搞僵嗎？若川普受習近平影響，決定告訴台北領導人有關不支持台獨的態度，這樣的電話，台灣的領導人是要接，還是不接呢？

細讀川普語態與脈絡，現實主義與商人性格充斥，美國不會讓他們的子弟到幾千里外打別人引起的戰爭。

當川普說the guy who is running Taiwan，台灣政府一片沉寂，總愛在立法院借題發揮的民進黨立委靜悄悄。他們的黨主席，他們的總統被人輕慢，他們毫無表示，外交部與駐美代表處更是低調的令人驚訝，既不敢向美國在台協會抗議，也不敢在華府表達不滿。

中華民國憲法本文第一條寫著，中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國。國名是中華民國，現在成了中華民國台灣，多兩個字，跟憲法不一樣，這合憲嗎？還是這指中華民國政府治權所及之處呢？當政府連自己國名都可以亂改，還能相信政府嗎？

面對川普反台獨，民進黨政府含混地把中華民國、中華民國台灣與台灣三個名詞攪和在一起，拋出一句不需要另行宣布獨立，民進黨政府把台獨黨綱信仰，用政治修辭調整，一面應付外部壓力，一面對內緩和民間質疑。

民進黨政府卻又不敢廢除陸委會與海基會，不敢廢除大陸人民入台證，不敢廢止兩岸人民關係條例，不敢在金馬外海畫設領海基線，這就是抗中保台主調編造出來的虛幻情節。

軍售 美國 台灣關係法 習近平

延伸閱讀

新聞眼／偷換概念 總統談話 難脫改變現狀質疑

徐巧芯批賴總統傳遞台獨錯誤訊息 致美國暫停140億美元軍售

批賴總統裝睡叫不醒 國民黨：倚美謀獨被戳破 以武拒和漠視台灣風險

新聞眼／川普掂量籌碼 對台軍售恐難常態化

相關新聞

【重磅快評】一單多賣，川普對台軍售的交易藝術

總統府積極準備川普來電談軍售，綠營渲染台美關係將迎歷史時刻，AIT處長谷立言還替賴清德發聲，催促藍白通過被擋的國防特別預算。不料美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）大拆台，他證實美國因伊朗戰爭「暫停」140億美元的對台軍售案。

【重磅快評】若非賴清德 黃偉哲有能耐解決歷史僵局？

1986年間二仁溪爆發「綠牡蠣事件」，引發全台恐慌，中央及地方權責糾葛，好不容易最高行政法院判決清理責任在台南市政府，但卻因綠委一紙公文，中央馬上出錢又出人，形同全民埋單；對比藍營縣市爭取中央經費補助河川整治或治水，不是要件不符退件，就是分期辦理。一樣是花人民納稅錢，民進黨政府這樣辦事會不會太超過？

【即時短評】管不住川普嘴 賴政府只剩烏賊、抹紅？

美國總統川普「又」公開指責台灣「偷」了美國的晶片與半導體產業！然而，川普屢屢無的放矢，卻不見賴政府有任何強力反駁；倒是面對在野黨的質疑，回嘴的分貝還頗為大聲。果真是內鬥內行、罵在野罵中共聲嘶力竭，遇到美國就主動噤聲。

【重磅快評】何其沉重：林志玲的退與賈永婕的進

喧騰了多日，藝人林志玲21日宣布請辭文策院董事的一職，她坦言這個職務的重量「比想像中沉重很多。」另一個也在火線話題上的則是台北101董事長賈永婕，她一席「不要當台灣人就離開」遭炎上，但護航的也不少。林志玲的被迫退出與賈永婕的積極表態，不過是民進黨政府多年刻意形塑「敵我」意識下的縮影，也讓台灣愈發撕裂。

【重磅快評】從濾鏡看陽光女子合唱團vs.監獄裡來的媽媽

今年海峽兩岸，同樣以女子監獄及女受刑人為故事背景、主軸的兩部電影：「陽光女子合唱團」與「監獄裡來的媽媽」，均在兩岸社會掀起話題與熱議。不同的是，「陽光女子合唱團」寫下台灣電影票房紀錄，但英國《衛報》卻給出1顆星極低評價；反之，「監獄裡來的媽媽」女主角憑藉本色演出拿下國際電影節影后，卻因電影著重宣傳「遭家暴」與司法判決認定不符，在對岸可能連上映都沒門。

【重磅快評】賴清德的話術恐讓無人機產業重蹈綠能老路

賴清德總統發表就職兩周年談話，針對藍白大砍無人機預算，他指責國民黨以所謂的「綠友友」來作為刪除預算的說法，基本上就是一個藉口。只是，綠友友並非賴嘴巴上的藉口，而是確有其人其事，過去賴清德也批「馬友友」，今日不過角色互換而己。賴清德若真想推動無人機產業，光罵國民黨是絕對不夠的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。