美新一批對台軍售 白宮重申：川普短時間內做決定

美媒報導，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）指美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。白宮今天回應中央社記者提問重申，如同美國總統川普所言，他將在短時間內就新一批對台軍售做出決定。

美國「國會山莊報」（The Hill）昨天報導，高雄出席聯邦參議院聽證會表示，由於川普政府和伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

對於記者詢問川普是否已決定暫緩這項軍售案，白宮官員透過電子郵件以背景方式回應重申，「如同川普總統所言，他將在短時間內，針對新的對台軍售案做出決定」。

官員表示，川普去年12月批准價值111億美元的對台軍售，「與美國自1950年代以來的政策一致」。

這名官員還說，川普第一個總統任期內批准的對台軍售總額超過其他任何一位美國總統。而在川普第二個任期內，他在第一年所批准的對台軍售總額累計已超過拜登（Joe Biden）政府4年的總和。

根據聽證會直播影片，美國聯邦參議院撥款委員會國防小組主席、共和黨參院大老麥康奈（MitchMcConnell）在聽證會上問及美國暫緩對台軍售一事，高雄回應說，美國已對台灣進行一些軍售，「目前我們正處於暫緩階段，以確保我們擁有史詩怒火行動（Epic Fury）所需的彈藥」。

高雄表示：「雖然我們目前庫存充足，但只是想確保萬無一失。當政府認為有必要時，對外軍售將會繼續進行。」

根據美台商業協會（US-Taiwan Business Council）針對歷任美國總統對台軍售的統計，柯林頓政府累計總額為87.02億美元，小布希政府為156.14億美元，歐巴馬政府為139.62億美元，川普1.0為182.78億美元，拜登政府為83.77億美元，川普2.0至今為114.35億美元。