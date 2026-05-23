聽證會答詢 美海軍部長：暫停140億美元對台軍售

朝野關注美方何時批准新一批軍售，越南裔美國海軍部代理部長高雄廿一日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會時表示，鑒於自二月底以來川普政府與伊朗間的戰爭，美國正暫停一四○億美元（約台幣四四四九億元）的對台軍售案。

根據上述聽證會的錄影內容，八十四歲共和黨籍聯邦參議員麥康諾提問高雄，「我們（美方）一直鼓勵台灣向美國買武器，結果現在突然暫停，你從台灣方面有聽到什麼關於這個暫停的反應？」

高雄：確保所需彈藥

高雄答道，「我目前沒聽到，我沒跟台灣方面談過。不過，我們的確已經有部分『外國軍事銷售』（ＦＭＳ）給台灣。只是我們目前暫停，這是為了確保我們擁有『史詩怒火行動』所需彈藥，我們（彈藥）庫存充足，只是想確認東西全都齊備。但等到（川普）政府認為有必要時，那對外軍售就將繼續」。

麥康諾再問，你是否預期這項軍售案將在未來某時獲得批准？高雄答道，「這將取決於國防部長赫塞斯及國務卿魯比歐」。對此，麥康諾說，「這正是令人很不安的地方」。

美國智庫「昆西國家事務研究所」認為，高雄廿一日的回應，與美國總統川普在上周北京「川習會」後的說法有所牴觸。川普接受美國福斯新聞等外媒專訪時表明，他可能延後批准一四○億美元對台軍售案，作為與中國大陸國家主席習近平談判的籌碼。

川普說：「我還沒有批准。我們要看看情況，我可能會批准、也可能不會」。

美國海軍部代理部長高雄廿一日表示，美方正暫停一四○億美元的對台軍售案。圖為他十四日在華府國會山莊出席聯邦眾議院軍委會聽證會。（路透）

美媒直言「說法奇怪」

美國非營利新聞網站「美國新聞」（ＮＯＴＵＳ）國防記者古爾德直言，高雄上述說法「奇怪」，「要是彈藥充足，那為何有必要暫停（對台軍售案）？」

赫塞斯至今多次駁斥和美軍彈藥庫存有關的疑慮。他上周就在國會聽證會中宣稱，「我們很清楚自己有什麼，我們所需的物資足夠」。

對於美方傳出正暫停一四○億美元的對台軍售案，總統府發言人郭雅慧表示，有注意到相關訊息，但目前並沒有任何有關美國針對這項軍售要調整的訊息。

國防部說，我方並未收到軍售延宕的通知，將持續與美國在台協會及美國戰爭部保持密切協調聯繫，確保對台軍售均依計畫進行。

至於外傳川普要和賴總統談話，郭雅慧指出，如果有任何最新發展，會向國人說明。

藍委：國際現實無情

在野黨對此砲火猛烈，國民黨立委牛煦庭說，這就是國際現實的無情，要川普在正義的一方「是不可能的事」，軍購案在國內引發這麼大的動盪，付出這麼大的成本，如果川普打電話給賴清德總統，只是要宣布取消，希望賴總統能夠在電話中對川普勇敢說出：「說話要算話。」

民進黨立委陳冠廷認為，現代戰爭最大的限制之一就是軍工產能、彈藥庫存與後勤維修能量並非無限，在多戰區同時運作之下，本來就會出現資源排擠問題，這不是政治口號，而是戰略上的現實。