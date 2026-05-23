華郵：美協防以色列消耗大量飛彈 亞洲盟友不安

華盛頓郵報廿一日引述三位美國官員及五角大廈評估報導，自二月底開打的「史詩怒火行動」期間，美軍為了協防以色列而消耗的先進攔截飛彈數量，明顯多於以軍為了防禦本國而消耗的這類飛彈數量。該報導說，這使仰賴美國嚇阻北韓和中國大陸的亞洲盟友，尤其是日本與南韓感到不安。

整體而言，美軍發射的攔截飛彈比以色列多約一二○枚，攔截的伊朗飛彈數量也約為以色列的兩倍；美軍更因此消耗約一半的薩德（終端高空防衛系統、ＴＨＡＡＤ）飛彈庫存。

部署在東地中海的美軍船艦則發射逾一百枚標準三型及標準六型攔截飛彈。反觀以色列發射不到一百枚「飛箭」攔截飛彈與約九十枚「大衛投石索」攔截飛彈。

美國智庫史汀生中心研究員格里科直言，上述數字相當驚人，美國承擔大部分防空壓力，以色列則保留彈藥庫存，即使這在作戰邏輯上說得通，但美方的薩德飛彈如今剩約兩百枚且生產速度趕不上使用需求。

格里科提醒，如此消耗的代價，未來恐在與伊朗無關的戰區浮現。

若重燃戰火，鑑於近來以色列的部分飛彈防禦系統維修中，美軍恐需承擔更高比率的攔截任務，使已失衡的情況加劇。

對此，五角大廈與以色列政府均否認失衡。五角大廈發言人帕內爾指稱，攔截飛彈只是多層次整合防空網龐大系統和能力的一環，美以在史詩怒火行動期間公平分擔防衛責任。