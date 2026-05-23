軍售生變？盧秀燕籲顧立雄速聯繫美方

美方聲稱為了中東戰局擬暫緩對台軍售。台中市長盧秀燕昨表示，川習會後美對台軍售態度可能不太一樣，這部分的軍購案立法院已經通過，建議國防部長顧立雄盡速聯繫美國五角大廈，確認是否生變或仍可持續推動。

民進黨立委王定宇說，真正決策者是美國國防部長與國務卿，海軍代理部長的說法代表個人與海軍部意見，但並非最後定案，台灣方面會把它認為是一個變數、一個隱憂。美國對台關係仍然強勁且穩定，目前美方仍在審視軍售案，應該很快會做出決定

台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，無黨籍議員徐立信詢問蔣對台美軍售案想法。蔣萬安說，軍售目前美方還沒有批准，中間確實有非常多的因素，包括剛結束的川習會，以及接下來很多的傳言，都會影響。

蔣萬安說，立法院已通過七千八百億的軍購案，符合絕大部分民眾的期待；至於美國總統川普是否會和賴清德總統通電話，有很多不確定因素，如果通話成真，內容、形式等都很難預判。

台中市議會昨市政總質詢，盧秀燕答詢說，事實上，川習會過後，美國對台軍售案的態度確實可能會不太一樣，這項軍購案在我國立院已經通過了，金額留在那個地方，但美國現在對這部分似乎有不同意見。

我駐美代表俞大㵢廿一日接受美媒訪問時說，中國大陸侵台的可能性真實存在，台灣能採購武器也符合美國利益，更強大的台灣能減少中國攻台機會。

對美國總統川普自十三至十五日訪中，俞大㵢指稱，美中舉行會談，並試圖避免發生任何誤解，這是好事；然而，「據我們目前所知，川普總統（當時）有許多議題想提，但（中國國家主席）習近平卻不斷講台灣；我們已被告知，美國堅定維持長久以來的對台立場」。