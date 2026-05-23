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專家：美以補裝備為由暫緩對台軍售 保川普顏面

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國海軍部代理部長高雄在聯邦參議院聽證會表示，美國正暫停一四○億美元的對台軍售案，引發台北政壇擔憂。圖為據傳納入軍購清單中增購的標槍反裝甲飛彈。圖／軍聞社
美國海軍部代理部長高雄在聯邦參議院聽證會表示，美國正暫停一四○億美元的對台軍售案，引發台北政壇擔憂。圖為據傳納入軍購清單中增購的標槍反裝甲飛彈。圖／軍聞社

美國代理海軍部長高雄在國會聽證會表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停一百四十億美元對台軍售案。亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲表示，這個說法的邏輯十分牽強，更像是某種藉口。他指出，「批准軍售案」和「產量分配順位」其實是兩回事，美方大可同意軍售案，讓我方及早「掛號」、排隊等待分配產量。

中華戰略學會資深研究員張競認為，相較於川普因北京壓力而推遲對台軍售，國防部以軍工產能和優先補足美軍需求作為暫停軍售的理由，應是為了保住川普顏面。

揭仲表示，依照美國軍售流程，行政部門在將「發價書」草案送交國會審查前的廿至四十天，需先提交初步或非正式的通知，我方這一筆軍售是在二月六日由外媒披露，顯示美國行政部門應該在一月中旬，已經向國會資深成員進行非正式簡報，並計畫在二月底前送交美國國會審查，但最後階段突然叫停，應該是白宮在二月四日「川習電」後的決定，當時「史詩怒火行動」根本還沒開打。

揭仲認為，即使川普現在批准這筆對台軍售，以愛國者飛彈系統為例，光是美軍自己戰前的訂單與戰耗補充，總數就接近三千五百枚；按照目前美國國防產能吃緊的情形，要真正開始將武器交運給台灣，最快恐怕也要四、五年後、甚至更久。

揭仲說，如果美國為了讓「史詩怒火行動」有足夠彈藥，邏輯上應該是先暫停交運生產線上即將出廠、原本要交付給其他國家的彈藥。現在就把還沒通知國會，也根本還沒納入生產計畫的對台軍售案當作標的，十分牽強，更像是個藉口。

揭仲解釋，美國對於武器產量的分配，第一優先當然是美軍自身，其次出售各國，最優先順位為北約盟國及「北約plus」的以色列、日、韓及澳洲、紐西蘭等五國，然後是其他國家；我國獲得美國國會協助，取得「非北約主要盟國」的地位，順位應在北約及「NATO plus」之後，應與波灣周邊國家相當的地位。

揭仲說，伊朗戰事爆發之前，美國陸軍在去年九月宣布將採購近兩千枚增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈；今年一月又宣布出售沙烏地阿拉伯七百卅枚。

他指出，伊朗戰事爆發至今，美軍已消耗約一四三○枚，是戰前庫存的百分之六十；就算美國不提高戰備庫存量，美軍自己的需求就接近三千五百枚，是去年年產量六百枚的六倍。

川普 軍售 國防部 揭仲

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