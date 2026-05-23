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美暫停對台軍售 總統府：無調整消息

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

外媒報導，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）表示，由於川普政府與伊朗之間戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。總統府發言人郭雅慧昨（22）日回應，有注意到相關訊息，不過目前並沒有任何有關美國針對這項軍售要調整的訊息。

郭雅慧表示，總統府希望有關軍購條例，在國會中相關預算能夠不要節外生枝，如期順利完成才是目前最重要的。

至於傳出美國總統川普要和賴清德總統談話，郭雅慧指出，如果有任何最新發展，會向國人說明，後續情況也會持續關注。

行政院長卓榮泰於立院答詢時表示，有注意到各種發言，就在美海軍代理部長發言之後，還是有其他的發言，我方會持續觀察。

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