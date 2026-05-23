美暫停140億美元對台軍售 海軍部代理部長高雄：確保美伊戰爭彈藥充足

美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日出席聯邦參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。

根據上述聽證會的錄影，共和黨籍聯邦參議員麥康諾問高雄，「我們（美方）一直鼓勵台灣向美國買武器，結果現在突然暫停，你從台灣方面有聽到什麼關於這個暫停的反應？」

美對台軍售案各方說法

高雄答道，「我目前沒聽到，我沒跟台灣方面談過。不過，我們的確已經有部分『外國軍事銷售』（FMS）給台灣。只是我們目前暫停，這是為了確保我們擁有『史詩怒火行動』所需彈藥，我們（彈藥）庫存充足，只是想確認東西全都齊備。但等到（川普）政府認為有必要時，那對外軍售就將繼續」。

麥康諾再問，他是否預期這項軍售案將在未來某時獲得批准？高雄答道，「這將取決於國防部長赫塞斯及國務卿魯比歐」。對此，麥康諾說，「這正是令人很不安的地方」。

美國智庫「昆西國家事務研究所」認為，高雄21日的回應，與美國總統川普在上周北京「川習會」後的說法有所牴觸。

川普接受福斯新聞（Fox）等西方媒體專訪時表明，他可能延後批准140億美元對台軍售案，作為與中國大陸國家主席習近平談判的籌碼；「我還沒有批准。我們要看看情況，我可能會批准、也可能不會」。

美國非營利新聞網站「美國新聞」（NOTUS）國防記者古爾德直言，高雄上述說法「奇怪」，「要是彈藥充足，那為何有必要暫停（對台軍售案）？」

赫塞斯多次駁斥和美軍彈藥庫存有關的疑慮。他上周就在國會聽證會中宣稱，「我們很清楚自己有什麼，我們所需的物資足夠」。

中國大陸外交部昨（22）日就此回應重申，中方堅決反對美國對台軍售。

在大陸外交部例行記者會上，法新社提出對台軍售的問題，發言人郭嘉昆回應表示，中方堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場一貫、明確、堅定。