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「還好社會有國軍」陸總部成立80周年 李棟樑有感而發

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）到陸軍司令部慰勞，與司令呂坤修（左二）向幹部舉杯祝賀。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左）到陸軍司令部慰勞，與司令呂坤修（左二）向幹部舉杯祝賀。記者程嘉文／攝影

今年6月1日，是陸軍司令部（總司令部）成立80周年，中華民國軍人之友社李棟樑今天前往司令部敬軍慰問。他在致詞時表示，國軍弟兄姊妹辛苦捍衛國家的貢獻，國人都看在眼裡，尤其近年每次有災害發生時，更是讓人感受到「還好有國軍」。李棟樑也表示，會持續擔任義工協助國軍，為國軍加油打氣，讓弟兄姊妹們沒有後顧之憂。

抗戰勝利後，國民政府軍事委員會改組為國防部，並在民國35年6月1日，整併軍委會軍訓部與先前指揮滇緬戰場而成立的「中國陸軍總司令部」，成立陸軍總司令部。民國95年2月配合國防二法實施與組織精進案，更名為國防部陸軍司令部至今。陸軍司令部從明天起，將舉辦一系列慶祝活動。

陸軍司令呂坤修以地主身分致歡迎詞表示，非常感謝李棟樑對國軍的關懷，而且每年都會來司令部慰勞，「包括我也很期待」。李棟樑則回憶，自己原本沒有接軍友社的人生規畫，是民國103年原理事長任滿，他接到老友馬英九總統的電話，表示前一年的洪仲丘案對國軍士氣衝擊很大，希望他出來幫忙，給官兵加油打氣。李棟樑說，在軍友社服務的12年裡，比過去更感受到國軍官兵為社會、為國家的付出，尤其在天災的時候，看到弟兄姐妹投入各項救災任務，總覺得「還好有國軍」，感到非常敬佩與感動。雖然他已卸任軍友社理事長一職，但他會持續擔任義工，繼續協助國軍，替國軍加油打氣。

李棟樑 國軍 陸軍

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