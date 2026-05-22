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民進黨：請國民黨停止造謠 速審國防預算才是正道
民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨立委徐巧芯將美方因應中東情勢與彈藥調度，扭曲為賴清德總統「傳遞台獨錯誤訊息」導致美國對台軍售暫緩，美方說明為因應國際戰事進行軍需調度，國民黨卻硬把「彈藥調度」移花接木成「台獨懲罰」，是毫無事實根據的惡意造謠。
李坤城指出，近日執政團隊一再重申，台美政府之間溝通管道向來暢通，目前沒有任何來自美方、針對此項軍售案進行政策調整的訊息。美國在台協會處長谷立言也公開過，美國對台政策不變，美方也對於賴總統重申維持兩岸現狀表示歡迎，顯示台美安全合作穩健進行中，請國民黨立即停止散佈錯誤訊息。
李坤城說，真正破壞台海和平穩定的是中國持續軍事擴張、灰色地帶侵擾與外交打壓，台灣採購武器是為了嚇阻侵略、維持和平，國民黨不譴責中國威脅，卻把台灣自我防衛說成挑釁，這套邏輯與中國反對台美軍事合作的說法毫無二致。
李坤城表示，國防特別預算條例遭藍白拖延162天又遭砍4700億元，今年度的總預算至今也仍未完成審議，國民黨屢屢阻礙台灣國防發展，才是向國際傳遞錯誤訊號，呼籲朝野政黨應該為了國家整體發展，盡速完成國防特別預算與一般預算的審議，展現台灣自我防衛決心。
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