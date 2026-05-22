【重磅快評】一單多賣，川普對台軍售的交易藝術

總統府積極準備川普來電談軍售，綠營渲染台美關係將迎歷史時刻，AIT處長谷立言還替賴清德發聲，催促藍白通過被擋的國防特別預算。不料美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）大拆台，他證實美國因伊朗戰爭「暫停」140億美元的對台軍售案。

高雄在參院作證表示，暫停對台軍售是為確保美國擁有「史詩怒火」行動所需彈藥。「等政府認為有必要時，對外軍售將會繼續。」

不過，這項軍售清單早在一月已由國會完成非正式審查，隨即被送往白宮與國務院走行政程序。時逢美中安排川習會，2月4日習近平提醒川普「務必慎重處理對台軍售問題」，這份清單隨即被擱置。這時尚未發生美以攻打伊朗。

直言之，對台軍售被擱置是因川普要去北京作生意，根本不是庫存問題。高雄的說法很得川普「交易的藝術」神髓，他用兩組事實說了一個謊。既保留國務院體面，向亞太盟友宣稱「對台政策沒有改變」，也讓這筆交易還有機會在「確認庫存後」繼續進行。

川普離京後自曝與習近平「鉅細靡遺」討論對台軍售，但沒對習作出承諾，「是否擱置取決於中國。但對美國來說，對台軍售是很好的籌碼。」川普返美後，因應國內反彈，一再強調「對台政策不變」，他接連暗示「川賴通話」，並說「會和所有人談」。川普的修正引發大陸外交部再按警鈴，重申「美方需慎之又慎處理台灣問題」。

被擱置的對台軍售清單，效期到七月初。川普有很多作法，可擱置到失效再重來；但生意人怎會浪費憑空造籌，槓桿交易的機會？這份清單，不僅綁著他的期中大選，還有習近平的面子，以及「那個經營台灣的人」的政權。他可以根據台灣關係法拆單先賣「防禦性武器」，也可以當作期貨要台灣先繳權利金。更不排除把「擱置」當作一筆買賣，和北京再次交易。

眼下賴清德巴望川普加持，他的就職周年演講已告白願再提軍購特別預算。但川普要的豈止百來億軍火費？他最近又盯上台積電，罵台灣是晶片小偷，喊話半導體業者快把產能移到美國。若川普開口要台灣加速半導體生態移美，要求加碼投資，賴總統要伏首埋單嗎？

另一邊，川習會討論加強兩軍交流，聚焦海空危機管理、降低風險與台灣議題。美國國防部政策次長柯伯吉計畫登陸，推進兩軍對話，並安排防長赫塞斯再次訪中。對川普來說，這是美中「共管台獨」的博弈新局，但對北京來說，完全牴觸「共管台獨」是「建設性戰略穩定關係」的前提，川普還沒處理對台軍售，因而推遲柯伯吉訪中。川普有意再向北京叫賣「對台軍售」，也不排除是針對中俄友好關係。

對台軍售早已和國防建軍無關。川普展現交易藝術，利用對台軍售拿捏兩岸，「暫停」可能綿綿無期，也許指日可待。大陸有底氣作買賣，但賴清德還剩什麼？