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川普不來電也取消軍售？卓榮泰：他不會打到行政院來「我不知道」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院院會進行行政院長施政總質詢，社會福利及衛生環境組質詢，行政院長卓榮泰（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影
立法院院會進行行政院長施政總質詢，社會福利及衛生環境組質詢，行政院長卓榮泰（圖）列席備答詢。記者許正宏／攝影

台美軍售案擱置中，美國總統川普日前稱將與賴清德總統談話，近日又傳出美國海軍代理部長稱「141億美金的美台軍售沒有了」。行政院卓榮泰表示，「他不會打到行政院來，（所以）我不知道」，到現在還沒有任何的訊息；在美國海軍代理部長發言之後，其實還有很多支持繼續軍售的發言。

卓榮泰22日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委賴士葆質詢時關切，川普說要打電話給賴總統，請問有打電話來了嗎？有沒有收到來電？卓榮泰答詢坦言，「他不會打到行政院來，（所以）我不知道」，到現在還沒有任何的訊息。

對於美國海軍代理部長稱「141億美金的美台軍售沒有了」，卓榮泰說，有注意到各種發言，並且在這個發言之後，還有多次其他不一樣內容的發言，都是在支持繼續執行141億美元的對台軍售。就在海軍代理部長發言之後，還是有其他的發言，我方會持續觀察。

賴士葆質疑，如果川普最後沒有打電話來，然後美對台軍售也不賣了，這是最壞的結果。他假設，如果川普因為不賣軍購了，所以打電話來講「拍謝哦」（抱歉喔），這起碼外交還加一點分。否則軍購若最終取消，這對台灣的傷害很大。

卓榮泰回應，他沒有辦法在這裡揣測川普什麼時候會打什麼電話來、談什麼事情，這些都無法揣測。所以也不必在這裡公開說。川普到目前為止有沒有打電話來，他沒有得到任何訊息。至於美國海軍代理部長稱141億美金的軍售取消，其實在這之後，還有很多支持繼續執行這項軍售的發言。

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