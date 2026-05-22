地表最強戰車預算暴增48億元 馬文君批陸軍「先斬後奏」規避監督

陸軍向美採購M1A2T戰車案原核定405億元預算，立院審查預算卻暴增至453億元。國民黨立委馬文君今天質疑，軍方未經國會同意即擴增採購內容，涉嫌「先簽約、後要錢」，恐違反「預算法」及相關採購程序。

馬文君表示，M1A2T戰車軍購案原編列405億元，但國防部卻突然追加至453億元，增加的48億元並未事先經立法院審查同意。她指出，當年美方對台軍售公告金額高達約600億元，因超出預算，軍方曾向立法院承諾，將部分附加裝備列為「緩購」，包括M1070重型拖車由18輛減為6輛，M88A2裝甲救濟車則改列其他專案。

她質疑，陸軍後續卻私下與美方簽署發價書，將原本緩購的裝備及彈藥重新納入採購，卻未向立法院提出專案報告，也未取得國會同意，形同「先簽約、後要錢」。

馬文君也懷疑國防部利用匯差「對賭」。她指出，軍方認為108年至112年間台幣升值，美元兌台幣匯率由31.5元降至約27元，可利用匯差賸餘支應新增裝備，但113年美元升值後，原本預估的匯差空間消失，財務缺口因此浮現。

馬文君說，任何軍購都有匯率風險，但軍方竟把匯差當成「小金庫」，企圖挪用支應未經核准的裝備採購，若依法辦理，相關匯差賸餘應解繳國庫，或循程序調整預算，而非由軍種私下運用。

馬文君指出，更令人質疑的是，M1A2T戰車已於今年4月全數到貨，但軍方直到最後一年預算結案前，才向立法院坦承少編48億元。她質疑，整個執行過程中，軍方、財政與審計單位都未主動揭露問題，「等於東西送到了，才要求國會吞下預算」。

她並點名，陸軍司令部未依程序辦理「投資綱要計畫」修訂，也未向立法院外交及國防委員會提出重大變更專案報告，恐已違反「預算法」、「財政紀律法」及軍事採購規範。

馬文君表示，若未來各部會都能比照辦理，先與外國簽約增加數十億元支出，再回頭要求立法院補編預算，「國會預算審查權將蕩然無存」。她也質疑，究竟是誰授權陸軍司令部可在未告知立法院下簽署發價書，背後是否另有高層授意，將持續追查。