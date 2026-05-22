影／美暫緩140億美元軍售？王定宇還原代理海軍部長原話：非最終定案

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日出席美國參議院聽證會表示，因美伊戰事，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。民進黨立委王定宇今天(22日)受訪時表示，高雄在聽證會上雖然提到美方可能暫緩對台軍售，但他隨後也清楚說明，他沒有決定權，真正的決策權是在美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）以及國務卿魯比歐（Marco Rubio）手中，因此這項說法可視為變數與隱憂，但並非最後決定。

2026-05-22 15:33