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影／美暫緩140億美元軍售？王定宇還原代理海軍部長原話：非最終定案
美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日出席美國參議院聽證會表示，因美伊戰事，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。民進黨立委王定宇今天(22日)受訪時表示，高雄在聽證會上雖然提到美方可能暫緩對台軍售，但他隨後也清楚說明，他沒有決定權，真正的決策權是在美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）以及國務卿魯比歐（Marco Rubio）手中，因此這項說法可視為變數與隱憂，但並非最後決定。
王定宇也抨擊在野陣營，他說自己在川習會前就曾多次提醒，台灣內部在野黨藍白聯手，不斷阻撓國防特別預算條例，不斷阻撓國防相關預算，一拖再拖，拖到川習會後產生不利的變數與疑慮，對台灣都是沒有必要的負擔。
王定宇也提到，美國總統川普（Donald Trump）表態將與總統賴清德通話後，白宮很罕見地發布聲明，表示會在最快時間內，對140億美元對台軍售的新方案做出決定；而且美國在台協會（AIT）處長谷立言也奉美國國務院之命發布中文聲明，重申美國對台政策與承諾不變；而且美中關係穩定，跟美台盟友關係是獨立存在的，並不會互相影響，「那一段話就告訴你，台灣不會成為談判籌碼」。
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