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美海軍部稱為補充戰耗推遲對台軍售 張競：為了川普面子找理由

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國海軍部代理部長高雄在國會聽證會表示，美國正在暫停140億美元對台軍售案。中華戰略學會資深研究員張競認為，相較於川普因北京壓力而推遲對台軍售，美國戰爭部以軍工產能和優先補足美軍需求作為暫停軍售的理由，應是為了保住川普的顏面。

美國海軍部代理部長高雄在國會聽證會表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正在暫停140億美元對台軍售案。

張競指出，美國任何官員對於在國會聽證會上所陳述的證詞，都負有法律責任。尤其美國戰爭部是一個複雜、完整的政府體系，高雄在聽證會上的證詞，也必然是得到上級的同意與指示，絕非是發表個人意見。以高雄的層級，那至少是獲得戰爭部長赫塞斯或助理部長級的授權。

其次，作為代理海軍部長，高雄目前也是在美國武器轉移作業程序中，必然會參與會辦的重要政務官員，發言舉有一定的代表性。因此高雄所表達說明的政策趨向，其實是代表其上級所交付要表達的政策宣示，絕對不能等閑視之。

張競解讀，美國軍工產業產能吃緊的狀況，近期以來已經被許多外媒披露，美國行政部門可能是借聽證會的公開場合，對外釋放關於軍工生產近況的訊息。

他強調，以美國軍備產業本身產能不足，必須優先填補美軍所需戰備量作為推遲對台軍售理由，對比川普受到北京壓力，因此被迫叫停對台軍售；兩者權衡利弊得失，何者是比較能夠讓美國大眾接受的下台階，哪一種是比較能保護川普顏面的理由？只要稍具政治智慧與判斷能力，就可以看出為何要透過政務官員，先行在國會聽證會放話的其中奧妙。

川普 軍售 海軍

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