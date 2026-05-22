美暫停140億美元軍售 國民黨：藍白通過7800億元軍購最適當

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）21日出席美國參議院聽證會表示，華府正暫停對台灣140億美元軍售。國民黨文傳會主委尹乃菁今日表示，表示藍白共同通過7800億元的軍購特別條例，符合也顧及台灣對美軍購的利益，美國總統川普訪陸後表態不支持台獨，顯示國民黨向來是維護兩岸和平，同時也是支持台灣國防建設、軍購的政黨。

據國會山報報導，高雄21日出席參議院聽證會表示，因美伊戰事，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。高雄在撥款委員會國防小組委員會聽證會上表示，暫停軍售案，以確保史詩怒火行動所需的彈藥，美方有大量彈藥，只是要確認一切齊備，當政府認為有必要時，對外軍售會繼續進行。

尹乃菁說，川習會後，白宮在17日公布的事實清單裡面，明白寫到川普和習近平同意，中美應建立建設性戰略穩定關係。眾所周知，如何處理台灣問題是中美兩國的核心政治基礎。

尹乃菁說，在如何處理台灣問題上，川普在訪問中國大陸後，接受媒體訪問，公開表明不支持台獨，美國不會為台獨而戰。從這一系列談話以及中美建立建設性戰略穩定關係，可見國民黨無論是在朝和在野，維護中華民國憲政體制，遵循中華民國憲法，反對台獨。對於美國來說，對於國民黨來說，符合美國的一中政策和反對台獨。所以在對美關係上，國民黨政策符合美國的國家利益，符合兩岸穩定的關係。

尹乃菁說，在對大陸政策上，國民黨基於維護中華民國憲法，遵循中華民國憲政體制的九二共識，使得兩岸關係得以在九二共識的共同政治基礎上，拆除台獨引信，穩健往前推動。國民黨無論是在對美關係、對美政策和大陸政策上，均為穩定台海局勢，穩定區域和平，甚至於穩定世界和平的重要政黨。國民黨主席鄭麗文訪美時，會清楚說明國民黨在有關對美政策、兩岸政策上的一貫主張和立場。

尹乃菁提到，高雄21日在美國參議院聽證會上說明時，明白表示川普政府因為和伊朗的戰爭關係，美國正在考慮暫停140億美元的對台軍售案。恰恰說明，國民黨、民眾黨在立法院審查軍購特別條例時，通過7800億元的法案，完全符合台灣在兵力整建計畫，以及維護財政穩定、安全，顧及台灣對美軍購的利益上，所做出最穩健、最適當的法案。

尹乃菁表示，川普訪問中國大陸後，表態不支持台獨、不為台獨而戰，再到軍售案議題，顯示國民黨在軍購政策、對美政策、對兩岸關係政策上，國民黨向來是維護兩岸和平，同時也是支持台灣國防建設、軍購的政黨。