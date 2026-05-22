無人機產業染綠 徐巧芯揭軍購條例未過 碳基就宣稱取得兆元軍工大單

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等昨日舉行記者會，指無人機公司「碳基科技」透過綠營政商關係，取得巨額標案，碳基科技已表態提告。徐巧芯今日揭露，碳基科技自去年開始便在臉書上聲稱取得巨額無人機委製案，2025年11月27日甚至稱取得兆元軍工大單，當時正值1.25兆元軍購條例審議期間，而碳基科技有上市股票，透過臉書吸引人買股票，除委製案外也透過股票賺錢。

羅智強、林沛祥、王鴻薇、羅廷瑋等均表尊重之外，也強調會持續進行監督。徐巧芯則進一步揭露，碳基科技拿到的是「委製案」而非「商購案」，在特別條例的文件裡已可以看到身影。

徐巧芯說，2025年8月，碳基科技在臉書聲稱拿到「銳鳶二型無人機」量產案，中科院2026到2029年要採購36架，預算是6億元，並有生產跟組裝的優勢。但在2025年11月13日，中科院銳鳶二型無人機委製案總金額超過1.5億元，金額不斷變動。碳基科技自己告訴媒體，取得中科院銳鳶二型無人機的「委製案」，總金額超過1.5億元。

徐巧芯說，真正的大餅是在軍購特別條例裡，如果特別條例通過的話，拿到的標案數量就會再次增加。碳基科技在2025年11月20日也公開講到取得銳鳶二型的「量產案」。在委製當中，會先有研發、試作，若認為可以後會有量產，金額規模就會更大。她講的其實不是無人機的商購案，而是中科院的委製案。

徐巧芯說，很難查閱中科院的標案，因裡面有些涉及機密。2025年11月27日，碳基科技在臉書上宣稱「強強滾，兆元的軍工大單，碳基搶標。」哪來的兆元軍工大單，不就是特別條例嗎？之所以這麼說，因為碳基科技有上市股票，透過臉書吸引人買股票，除了委製案之外，還能透過股票賺錢。

徐巧芯說，2025年12月8日，碳基科技稱：「我們銳鳶二型的無人機改花特別預算。」但特別條例根本沒有通過，廠商已能堂而皇之地告訴大家，是否代表私相授受之下已拿到手了，怎麼能夠在臉書上明目張膽地說？

徐巧芯說，2025年12月9日，碳基科技在臉書上揭露，拿到銳鳶二型36架126億元的案子，問題是條例通過了嗎？條例沒有通過，憑什麼在網路上面發布已經拿到案子？

徐巧芯說，根據國防部提供，包含第二代海搜戰術型系統、銳鳶二型無人機量產案，規畫168億元在特別條例裡，提到在作戰效益面，中科院已完成複材體複式授權國內廠商生產，碳基科技就是做複材體的廠商。她質疑，提出168億元的無人基委製案時，且是在特別條例預算規模仍為1.25兆元時，是否準備要把168億元的大單交給碳基科技，所以才能夠洋洋灑灑在臉書上做這麼多的說明？

徐巧芯說，碳基科技是老牌無人機廠商，或許有能力做無人機，但大家的質疑點是，就算是一家無人機廠商，如果沒有綠友友加入，委製案是否可能接不到？要參加標案的廠商，都必須要建立跟綠友友的關係？希望廠商可以不論政黨色彩，憑自己的實力得標，國防部今年、去年採購無人機都超過100多億元，但如果要把無人機採購規模再拉高，監督的強度也要提高。

徐巧芯強調，不能容許特定政黨色彩的一群人，聚在一家無人機的公司裡，得到巨額委製案。之所以要把軍購條例分為商售案（FMS），商購、委製案編到年度預算裡，這樣才能好好監督。