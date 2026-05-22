美暫緩140億美元軍售 盧秀燕：顧立雄應盡速聯繫五角大廈

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）在參議院聽證會表示，由於美伊戰爭，美方正在暫停140億美元對台軍售案。台中市長盧秀燕今天說，這部分的軍購案我國立法院已經通過，建議國防部長顧立雄盡速聯繫美國五角大廈。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨議員陳淑華質詢表示，盧秀燕對軍購案的說法一變再變，從8000億元、1兆元到最後7800億元，後來又說「等川習會後再看」，批評盧是用話術「做好人」。

盧秀燕答詢表示，事實上，川習會過後美國對台軍售案的態度的確可能會不太一樣，今天就傳出訊息，美國對台軍售140億美元的部分可能會暫緩；這項軍購案在我國立院已經通過了，金額留在那個地方，但美國現在對這部分似乎有不同意見。

盧秀燕說，這個消息是美國國防部的海軍部提出來的，她建議中央政府盡速聯絡五角大廈、國防部長顧立雄盡速聯絡五角大廈。