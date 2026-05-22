快訊

高教降維／設計系大四「不會畫樓梯」教授無力告別教職

AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

全國首例！關西鎮今通過將發放「石油津貼」 每人5000元

聽新聞
0:00 / 0:00

軍事設施衛星圖資恐成國安破口 數發部：今邀 Apple、Google 協商

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部政務次長侯宜秀表示，已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識，今日也將邀集內政部、國防部及Apple、Google、微軟等國際商業地圖平台業者開會，研議衛星影像遮蔽與管理機制。圖／本報系資料照片
數位發展部政務次長侯宜秀表示，已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識，今日也將邀集內政部、國防部及Apple、Google、微軟等國際商業地圖平台業者開會，研議衛星影像遮蔽與管理機制。圖／本報系資料照片

針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀22日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識，今日也將邀集內政部、國防部及Apple、Google、微軟等國際商業地圖平台業者開會，研議衛星影像遮蔽與管理機制，盼在最短時間內強化敏感圖資保護。

民進黨立委林俊憲今日召開「國軍基地全都露？商用衛星地圖成國安破口」記者會指出，商用衛星影像已不只是導航工具，而是現代軍事情蒐的重要資訊來源。他表示，自己五年前即曾示警相關問題，日前總質詢時也獲行政院長卓榮泰正面回應，但至今仍未建立完整制度，因此要求行政部門儘速提出具體改善方案。

林俊憲指出，包括花蓮佳山基地、嘉義空軍基地、台南基地及樂山雷達站等重要軍事設施，目前在Google Maps、Google Earth等商用平台上均可清楚辨識，包括跑道、指管部、彈藥庫及防空系統等資訊「一覽無遺」，任何人透過手機即可查看。

他表示，相較於南韓及法國已建立軍事敏感圖資管理制度，台灣在相關規範與執行上仍明顯不足。尤其Google Earth的「歷史影像功能」，更可能讓外界比對軍事基地擴建與地下設施施工過程，形成「時間序列分析」風險。

林俊憲並指出，近期國際衝突已顯示，公開地理資訊與商用衛星影像已成為軍事情蒐的一環。例如伊朗即曾透過商用衛星影像與公開地圖資訊，分析並掌握中東美軍基地設施位置，作為精準打擊參考。

侯宜秀表示，數發部將進行跨部會協調，並與國際商業地圖平台建立對接機制，除了衛星影像調整外，後續也將盤點市面各類地圖App，包括Google Maps、Apple Maps、TomTom及導航PAPAGO等第三方圖資平台，強化後續管理與監督。

她指出，目前數發部已擬定相關處理方向，後續將持續與內政部、國防部及業者協調，研議敏感設施遮蔽機制與管理標準。

國防部則表示，在相關法規與機敏圖資管理制度尚未完備前，目前先採取數位資訊「降階」方式處理，降低敏感資訊曝光風險，並持續與數發部協調管制作業，同時檢討敏感設施保護措施及強化公開資訊風險評估機制。

Apple 數發部 國安

延伸閱讀

憂Google地圖成國安破口林俊憲喊五年 數發部：今會與業者溝通

立委憂商用地圖成國安破口 數發部：邀業者開會調整

產業運用AI 官方要劃紅線

因應AI基本法上路 數發部將發布風險分類框架、教育部公告學習指引

相關新聞

美海軍部提暫停對台140億美元軍售 專家：理由牽強像藉口

美國代理海軍部長高雄在國會聽證會表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案。亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲表示，這個說法的邏輯十分牽強，更像是某種藉口。

美海軍部提暫緩軍售 總統府：無調整消息 軍購預算盼立院別節外生枝

國會山報報導，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao, 前譯曹洪）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。總統府發言人郭雅慧今天回應，有注意到了相關訊息，不過目前並沒有任何有關美國針對這項軍售要進行調整的訊息。

美暫緩140億美元軍售 盧秀燕：顧立雄應盡速聯繫五角大廈

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）在參議院聽證會表示，由於美伊戰爭，美方正在暫停140億美元對台軍售案。台中市長盧秀燕今天說，這部分的軍購案我國立法院已經通過，建議國防部長顧立雄盡速聯繫美國五角大廈。

軍事設施衛星圖資恐成國安破口 數發部：今邀 Apple、Google 協商

針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀22日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識，今日也將邀集內政部、國防部及Apple、Google、微軟等國際商業地圖平台業者開會，研議衛星影像遮蔽與管理機制，盼在最短時間內強化敏感圖資保護。

美海軍部提暫停對台軍售 陳冠廷：台灣安全不應成國際談判籌碼

美國代理海軍部長高雄在國會聽證會表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案。民進黨立委陳冠廷表示，台美安全合作的重要性沒有改變，但此事更凸顯出台灣不能把自身安全完全建立在等待外援之上。他強調，台灣安全不應成為任何國際談判中的交換籌碼。

憂Google地圖成國安破口林俊憲喊五年 數發部：今會與業者溝通

不只中國軟體「高德地圖」引發資安疑慮，民進黨立委林俊憲說，日前總質詢時曾說國安重要場所長期暴露於商用衛星地圖平台，當時雖獲行政院長卓榮泰回應，但至今仍未見建立完整制度，因此開記者會追蹤。數發部政務次長侯宜秀說，已與國防部對圖資遮蔽達共識，另今也會與內政部、國防部及各商業地圖平台業者溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。