軍事設施衛星圖資恐成國安破口 數發部：今邀 Apple、Google 協商

針對商用衛星地圖平台恐成國安漏洞，數位發展部政務次長侯宜秀22日表示，數發部已與國防部就軍事敏感設施圖資遮蔽達成共識，今日也將邀集內政部、國防部及Apple、Google、微軟等國際商業地圖平台業者開會，研議衛星影像遮蔽與管理機制，盼在最短時間內強化敏感圖資保護。

民進黨立委林俊憲今日召開「國軍基地全都露？商用衛星地圖成國安破口」記者會指出，商用衛星影像已不只是導航工具，而是現代軍事情蒐的重要資訊來源。他表示，自己五年前即曾示警相關問題，日前總質詢時也獲行政院長卓榮泰正面回應，但至今仍未建立完整制度，因此要求行政部門儘速提出具體改善方案。

林俊憲指出，包括花蓮佳山基地、嘉義空軍基地、台南基地及樂山雷達站等重要軍事設施，目前在Google Maps、Google Earth等商用平台上均可清楚辨識，包括跑道、指管部、彈藥庫及防空系統等資訊「一覽無遺」，任何人透過手機即可查看。

他表示，相較於南韓及法國已建立軍事敏感圖資管理制度，台灣在相關規範與執行上仍明顯不足。尤其Google Earth的「歷史影像功能」，更可能讓外界比對軍事基地擴建與地下設施施工過程，形成「時間序列分析」風險。

林俊憲並指出，近期國際衝突已顯示，公開地理資訊與商用衛星影像已成為軍事情蒐的一環。例如伊朗即曾透過商用衛星影像與公開地圖資訊，分析並掌握中東美軍基地設施位置，作為精準打擊參考。

侯宜秀表示，數發部將進行跨部會協調，並與國際商業地圖平台建立對接機制，除了衛星影像調整外，後續也將盤點市面各類地圖App，包括Google Maps、Apple Maps、TomTom及導航PAPAGO等第三方圖資平台，強化後續管理與監督。

她指出，目前數發部已擬定相關處理方向，後續將持續與內政部、國防部及業者協調，研議敏感設施遮蔽機制與管理標準。

國防部則表示，在相關法規與機敏圖資管理制度尚未完備前，目前先採取數位資訊「降階」方式處理，降低敏感資訊曝光風險，並持續與數發部協調管制作業，同時檢討敏感設施保護措施及強化公開資訊風險評估機制。