美海軍部提暫停對台軍售 陳冠廷：台灣安全不應成國際談判籌碼

美國代理海軍部長高雄在國會聽證會表示，美國總統川普為了確保「史詩怒火行動」擁有所需的彈藥，正暫停140億美元對台軍售案。民進黨立委陳冠廷表示，台美安全合作的重要性沒有改變，但此事更凸顯出台灣不能把自身安全完全建立在等待外援之上。他強調，台灣安全不應成為任何國際談判中的交換籌碼。

陳冠廷表示，自己過去多次在國內外公開提醒，美國若過度投入中東戰場，勢必影響印太地區軍備配置與對台交付節奏，如今相關擔憂不幸逐漸成真，令人遺憾。

陳冠廷指出，現代戰爭最大的限制之一就是軍工產能、彈藥庫存與後勤維修能量並非無限。尤其高消耗性的攔截彈藥、精準武器與無人系統，在多戰區同時運作下，本來就會出現資源排擠問題。「資產無法同時部署在兩個地方」，這不是政治口號，而是戰略現實。

陳冠廷表示，美國仍然是台灣最重要的安全夥伴，台美安全合作的重要性沒有改變，但此事更凸顯出台灣不能把自身安全完全建立在等待外援之上。台灣必須同步強化自身防衛韌性，包括加速國防特別預算、商購、委製、國內量產，以及維修整補能量的建立，特別是在無人載具、彈藥與AI指管系統等領域。

陳冠廷認為，真正的嚇阻能力不只是「買到武器」，而是當全球局勢出現變化時，台灣仍能持續維持戰備、補給與生產能力。他呼籲，台灣安全不應成為任何國際談判中的交換籌碼，台海穩定本身就是全球共同利益的重要一環。