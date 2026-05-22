憂Google地圖成國安破口林俊憲喊五年 數發部：今會與業者溝通

不只中國軟體「高德地圖」引發資安疑慮，民進黨立委林俊憲說，日前總質詢時曾說國安重要場所長期暴露於商用衛星地圖平台，當時雖獲行政院長卓榮泰回應，但至今仍未見建立完整制度，因此開記者會追蹤。數發部政務次長侯宜秀說，已與國防部對圖資遮蔽達共識，另今也會與內政部、國防部及各商業地圖平台業者溝通。

林俊憲今開「國軍基地全都露？商用衛星地圖成國安破口」記者會，要求國防部、數位發展部及相關單位提出具體改善方案。林俊憲強調，自己早在五年前時已針對相關問題提出警告，後續也在總質詢時得到卓院長的正面回應，但至今仍未見政府建立完整制度，因此開記者會要求行政部門正視高精度地理資訊已成為現代國安風險的重要一環。

林俊憲指出，近期國際局勢已經清楚顯示，商用衛星影像早已不只是民間導航工具，而是足以影響軍事安全的重要資訊來源。尤其近年中東衝突中，伊朗即大量透過商業衛星影像、公開地圖資訊與開源情報，分析並掌握美軍基地與相關設施位置，甚至作為精準打擊的重要依據。這代表現代戰爭中，公開地理資訊與衛星影像早已成為軍事情蒐的一部分。

林俊憲表示，相較於韓國及法國已建立相關管理制度，台灣在這方面幾乎仍處於毫無防備的狀態，Google Maps衛星影像中，包括佳山基地、樂山雷達站及台南基地等重要軍事設施，均可透過商用地圖平台清楚辨識。

林俊憲說，這些影像如今不僅存在於地圖平台，更已被大量轉載至中國社群媒體。甚至目前除Apple Maps與國土測繪圖資服務外，多數境外商業地圖平台對我國軍事敏感設施均未進行任何模糊化或遮蔽處理，政府一方面知道重要設施需要保護，另一方面卻對境外平台毫無作為。

林俊憲指出，「歷史影像功能」更是被政府長期忽視的盲點，Google Earth提供的歷史影像滑桿，儼然成為敵方的「軍事演進紀錄片」，即使現在照片模糊了，對手仍能透過歷史影像比對基地擴建過程、掌握地下掩體在施工期間的精確結構。

侯宜秀表示，將進行跨部會協調，且19日國防部已拜會數發部，雙方對於圖資遮蔽達到共識，另今會與內政部國防部及各商業地圖平台業者進行溝通，針對軍事敏感設施遮蔽機制研議。

國防部則表示，將與相關部會共同檢討敏感設施保護措施，並持續強化國軍公開資訊管理與風險評估機制。