立委憂商用地圖成國安破口 數發部：邀業者開會調整

民進黨立委林俊憲今天表示，台灣許多軍事基地、彈藥庫等，曝露於Google Maps等商用衛星地圖平台上，未進行任何模糊化或遮蔽處理，恐成國安破口，呼籲政府相關單位盡速處理。

受邀出席記者會的數位發展部次長侯宜秀說，已啟動跨部會協調，也與國防部達成重要共識，會引導業者採取適當的隱蔽措施，今天下午也邀集Apple、Google、微軟等3大國際業者代表開會，建立緊急對接管道，也會要求業者配合國防部的盤點，積極調整衛星影像，希望在最短時間內完成立委的要求事項。

林俊憲今天在立法院召開「國軍基地全都露？商用衛星地圖成國安破口」記者會，並於會中展示多張Google Maps衛星影像，指出目前包括佳山基地、樂山雷達站及台南基地等重要軍事設施，均可透過商用地圖平台清楚辨識。

林俊憲說，目前除Apple Maps與國土測繪圖資服務外，多數境外商業地圖平台對台灣的軍事敏感設施，均未進行任何模糊化或遮蔽處理，相較於韓國及法國已建立相關管理制度，台灣在這方面幾乎處於毫無防備的狀態。

林俊憲呼籲，台灣面對的問題已不只是單一地圖平台，而是整體高精度地理資訊與數位國安制度的空白，數位發展部及國防部應積極研議相關修法及管理機制，補起國家安全破洞。

侯宜秀說，針對立委12日於總質詢及今天記者會中，關切國際地圖曝露台灣軍事基地等機敏設施，形成國安破口一事，數位發展部高度重視，已啟動跨部會協調。

侯宜秀也表示，對於立委提醒「高精度地理資訊與數位國安制度空白」部分，數發部會持續盤點市面上的地圖App，如Google地圖、Apple地圖、導航PAPAGO等第三方圖資來源，確保平台上架的地圖軟體服務均能符合台灣的國安與機敏資訊保護規範，也會與國防部和內政部積極研議後續相關管理機制。