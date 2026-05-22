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徐巧芯批賴總統傳遞台獨錯誤訊息 致美國暫停140億美元軍售

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日出席參議院聽證會表示，由於川普政府與伊朗之間的戰爭，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。國民黨立委徐巧芯今日表示，這像是一種說法，政治上考量較多，美國總統川普明確表示不支持台獨，而民進黨在川普談話表達不支持台獨後的種種作為，無法讓華府相信沒有在搞台獨，影響軍售。

根據國會山報報導，高雄21日出席參議院聽證會表示，因美伊戰事，美國正暫停一項價值140億美元的對台軍售案。高雄在撥款委員會國防小組委員會聽證會上表示：「目前我們正暫停這項軍售案，以確保史詩怒火行動所需的彈藥，我們有大量彈藥，只是要確認一切齊備，但之後，當政府認為有必要時，對外軍售會繼續進行。」

針對最新美方說法，徐巧芯說，美國彈藥的生產，不會因為美方是否賣我方這一批軍售就不充足，這比較像是說法，政治上的考量是比較多的。川普說法明確，不支持台獨，川普覺得台灣有人在搞台獨，可能搞台獨就會引發戰爭而川普不想看到戰爭，在此情況下就不會有140億美元軍售。

徐巧芯表示，川普談話結束後，賴清德總統還開了記者會，繼續堅持自己台獨的主張。賴清德後來改口，可是賴清德在記者會裡是在講，台灣獨立的內容是A、B、C、D、E，講了很多。而英國媒體BBC的報導標題很清楚，寫說「在川普談話後，賴清德仍堅持台獨」。川普跟美方接受到的資訊，大概是來自於我國內政府的資訊，就是賴清德政府仍堅持台獨。美國當然對140億的軍售會有所疑慮，因為會認為買武器是不是為了要發動戰爭？

徐巧芯強調，她不覺得採購軍事武器是要發動戰爭，而是要保衛自己，就是因為賴清德傳遞了錯誤的訊息給國際社會、美國，才會造成問題。這也是為什麼昨天美國在台協會（AIT）的專訪裡強調，「歡迎賴清德總統重申兩岸要交流，以及兩岸要維持現狀」，反台獨的意涵已經包含在裡面並委婉說明。

徐巧芯表示，相信美國有很多對台友善的友人是希望能夠促成這筆軍售的，但非常遺憾的是，民進黨在川普談話表達不支持台獨後的種種作為，可能無法讓華府相信沒有在搞台獨，影響到軍售。

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