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美對台第二批軍售還沒批准 蔣萬安：中間有非常多的因素
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，議員徐立信關心美對台軍售，首都市長的想法。蔣萬安說，立法院順利通過了7800億的軍購案，這也符合絕大部分民眾的期待。至於美國川普是否會和賴清德總統通上電話？蔣萬安說，這有很多不確定因素。
徐立信質詢指出，川習會後，川普有沒有可能無限期地延長？或甚至於不批准這一次的對台軍售案？蔣萬安說，各界有很多的討論，因為第二批的軍售，目前美方還沒有批准，但這確實中間有非常多的因素，包括剛結束的川習會，以及接下來很多的傳言是否川普總統會跟賴清德總統通上電話，這些因素在其中確實都會影響許多的個案在進行。
蔣萬安也說，他在很多場合都很堅定地表達支持厚實台灣的國防實力，以及必須且合理的軍事採購。所以日前看到在立法院順利通過了7800億的軍購案，這個也符合絕大部分民眾的期待。
徐立信也問蔣萬安，川普會和賴清德總統通上電話？蔣萬安說，這有很多不確定因素，如果真的成真了，通上電話了，但通話內容、形式、方式等等，現在都很難預判。
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