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駐美代表：台採購武器符合美利益 降低中國攻台機率

中央社／ 華盛頓21日專電

美國總統川普將就新一批對台軍售做出決定之際，駐美代表俞大㵢今天接受美媒專訪表示，中國侵台的可能性真實存在，台灣能採購武器也符合美國利益，因為更強大的台灣能減少中國攻台機會。

川普（Donald Trump）上週訪問中國，會晤中國國家主席習近平。川普在川習會後表示，他很快會就新一批對台軍售案做出決定。

俞大㵢近日接受多家美媒專訪，談及川習會、美台軍售及台海局勢等議題。他今天接受美國保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）專訪表示，中國侵台的可能性真實存在，中國過去幾十年來一直在擴充軍力，其軍隊實力現在僅次於美國；台灣面臨諸多威脅，這也是為什麼台灣需要盡可能採購最現代化的武器，以捍衛自身安全。

他指出，中國共產黨將台灣視為問題，因為台灣的民主體制對中共造成威脅。台灣的存在向中國人民展現了在中共專制統治之外，還有另一種選擇，且是非常好的選擇。

另外，俞大㵢表示，有鑒於俄烏戰爭的經驗，台灣需要依據不對稱作戰戰略來提升防衛能力。美國向來是台灣對外採購武器的主要來源，台灣能採購武器也符合美國利益，「因為一個更強大的台灣，事實上減少了中國能攻擊台灣的機會」。

關於川習會，俞大㵢指出，雙方舉行會談、試圖避免任何誤解，這是好事。不過，「據我們目前所知，川普總統有許多議題想提出，但習近平卻不斷在講台灣」。

俞大㵢也說：「我們已被告知，美國堅定維持長期對台立場。」

川習會 川普 軍售

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