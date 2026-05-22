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軍中伙食總令人「食慾全消」？伙房兵舉4大因素：根本沒時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友很好奇國軍的伙食為何能讓人完全沒食慾。 聯合報系資料照／記者洪哲政攝影
一名網友很好奇國軍的伙食為何能讓人完全沒食慾。 聯合報系資料照／記者洪哲政攝影

當兵伙食主要由部隊中的伙房兵負責料理，會配置採買人員向副供站購買食材，並依循標準食譜烹飪。一名網友發文提問，很好奇國軍為何能夠把食物做成完全沒食慾的樣子。對此，不少伙食兵指出，原因包括部隊經濟、時間不夠、人手不足與不擅長煮飯等，做出來的食物才不夠美味，不過要是經費充足，也能做出如龍蝦沙拉、炭烤肋排等美味的食物。

一名網友在Threads發文，很好奇為何當兵時，部隊能把不錯的食材做成完全「讓人沒食慾」的模樣。他舉例，食材有火腿片、起司片與吐司，明明可以做成熱壓吐司或烤吐司夾起司火腿，卻要把三樣食材分開裝在鍋子裡，加熱後就直接上桌，「一點食慾都沒有」。

此文一出，引來許多伙食兵留言回應，其中一位有中西餐證照的伙食兵說，連上食物好吃與否，跟經費、硬體設施有關，他所在連的輔導長就規定每週必須加菜，做出的料理既高級又美味，例如孜然椒鹽肋排、美式炭烤肋排、龍蝦沙拉、甚至鰻魚玉子燒蓋飯等等。

也有網友提到時間不夠也是關鍵，他當兵時支援過伙房的麵包師傅，每天凌晨三點就要起床開始揉麵團，整個營的麵包約要到早上六點才能完成，時間不夠的情況下只能做簡單的花生糖粉與肉鬆麵包，如果照原PO所述的做熱壓吐司的話，「可能變成午餐都沒辦法搞定」。

人手不足也是網友討論的焦點，有伙房兵指出，他待過的營區總共800個人，只配置22個伙食兵，扣掉炒菜、切菜、採買與布置高官餐廳的人，只剩下12個人負責煮飯，怎麼可能還有人手做熱壓吐司；另一位網友則說他的營上一位伙房兵早上兩小時要負責70人的飯菜量，人手嚴重不足，同樣不可能做熱壓吐司。

另有網友說，之所以飯菜不好吃是因為伙房兵不一定要會煮飯，他以前待過的安檢所規定每個人都要煮飯，久而久之煮飯就成為了他的職務，退伍之前所長還勸他留下來，語重心長地說：「你走了就沒人煮飯了。」

當兵時吃的伙食過去就曾引起網友討論，一名網友回顧了自己心中的「地獄料理」前三名，分別是「防彈紙板豬排」、「螢光咖哩」以及「濕到不行的白米飯」，此文讓不少退伍弟兄感嘆，軍中伙食的奇葩程度堪比「生存訓練」，至今想起仍讓人哭笑不得。

當兵 國軍 料理

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