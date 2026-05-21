140億美元對台軍售就等川普拍板 總統府樂觀：應該不會有變數

針對美國總統川普近日表示，很快就會決定140億美元對台軍售，總統府秘書長潘孟安今天說，該筆軍售案已經在美國國會通過，該國國會議長也希望川普盡速批准，「所以基本上我們樂觀，而且也不會很大的變數。」

立法院司法及法制委員會今天審查總統府預算，邀請潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人列席備詢。民進黨立委張雅琳質詢時表示，中國對區域安全造成威脅，這是全世界都知道的事情，因此需要增加國防預算，「可是每次面對中國，藍白完全不敢說一句話。」

張雅琳指出，對於140億美元對台軍售，川普近日表態「可能會批准、可能不會批准」，包括軍售延宕、分批降規、抽換項目，甚至被附加條件等可能性，總統府是否有相關因應方案。潘孟安答詢時回應，這些都是各方揣測，美國在川習會後也充分證明三點，包括台海維持現狀、對台政策不變，還有軍購只和台灣談。

潘孟安表示，南韓今年度國防預算為1.4兆元，日本則是增加到2.2兆元，菲律賓也是連續3年以二字頭的預算增加額度，「但是台灣還在原地踏步，好不容易有一個總體國防政策，從台灣之盾到陸海空垂直整合AI指管系統，很遺憾被設了很多條件，導致在整個軍購上很不順。」

潘孟安說，美國國會已經通過140億美元軍售案，該國國會議長也表達希望川普盡速批准，「這點我們秉持樂觀態度，應該也不會有什麼變數。」