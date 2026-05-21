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與民航搶人才 內政部爭取「大幅提升」空勤飛行員薪資

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部今舉行部務會報後記者會。記者劉懿萱／攝影
內政部今舉行部務會報後記者會。記者劉懿萱／攝影

空勤總隊飛行員缺2成，頻遭民航挖角，內政部先前便透露將爭取加薪。內政部次長馬士元今說，將對準民航薪資，增加空勤總隊攬才留才獎金「大幅提升」空勤薪資。內政部補充，除行政院已核定調高警勤加給、消防危險加給外，針對移民、空勤的照顧，也向行政院爭取相關工作獎金。

內政部今舉行部務會報後記者會，針對空勤總隊人員加薪進度，空勤總隊副總隊長林國強說，現已在行政院人事總處作業，行政程序上需要相關單位提供意見，盼盡速成案，至於今年底是否可爭取到，他說樂觀其成。

馬士元補充，台灣近年開放山林後，有很多新興產業，其中航空業近年發展快速，民間直升機公司也投入服務，且現在到處都缺工，盼經過長時間且非常昂貴訓練的國軍飛行員，在離開軍旅生活後，第二個工作選擇是內政部的空勤總隊，而不是到民間企業去。

馬士元坦言，政府薪水是比較沒有競爭力，因此必須大幅調升空勤飛行員薪資，若不如此無法搶到人才，未來在整個機隊維持，甚至提供山友萬一如果有急難，或是海上的急難服務的話，政府就會有困難，是一個非常現實的問題。

內政部 薪資 空勤總隊

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