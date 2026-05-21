海鯤後續艦建造預算119億元 朝野對解凍條件無共識、保留交協商

國造潛艦海鯤艦持續進行海測中，國民黨立委馬文君提案將後續艦的建造預算119億元全數凍結。民進黨立委王定宇表示，可以理解凍結119億元，不過希望海測通過就可動支。最後朝野雖然都同意預算應該全數凍結，但是對解凍的條件缺乏共識，全案保留交付朝野協商。

立法院今天開始審查115年度國防部預算案，國民黨立委馬文君日前提案，將海鯤艦後續艦的明年度建造預算119億元全數凍結。台船昨晚發表聲明強調海鯤艦已進入海試後半段，預計今年下半年可以交艦，強調假如後續艦計畫及預算不穩定，可能重蹈空軍IDF發展的教訓。

民進黨立委王定宇表示，可以理解凍結119億元，不過希望海測通過就可動支，否則就可能會影響國際供應商的信心，同時還要兼顧造艦人員的工作、信心，以及國會監督。綠委沈伯洋也主張，對於解凍條件，希望比照去年，綁定一個大家一致的條件。

馬文君說，大家都同意潛艦是高風險、高技術和高成本的裝備，因此更要尊重工程的規律，他強調潛艦建造首要考量國家安全、防衛，尤其是官兵的生命安全。因此對於設計、驗證、泊港及海上測試、缺改等，都應該要有一定的流程。

她強調，第一艘潛艦做不好，大家可以理解，但後續艦究竟是要複製成功還是複製失敗？如果到十多年後才發現把錯誤寫進後續艦，那才是對不起國家和國軍。

馬文君主張應該等國防部提出專報後，獲得大家同意才可持續進行，才是對國軍、國家安全和預算支出負責任。立委牛煦庭也認為，朝野對於119億元預算全部凍結其實共識，只是對解凍的程序和條件有不同意見，他認為海測完成並向立院專報有其正當性。

最後朝野對於預算解凍的條件、程序沒有共識，全案保留交付政黨協商。