經濟部反擊無人機也有綠友友：補助公開透明任何友友皆可申請

國民黨立院黨團質疑碳基科技既拿中科院標案又領政府補助，經濟部也提出澄清，任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，任何友友皆可申請，並無差別對待。

國民黨多位立委召開記者會，爆料無人機廠商碳基科技充斥著綠友友，例如獨董洪耀南是民進黨英系重要幕僚，其兄洪耀福曾任民進黨秘書長，董事長陳文宏曾任民進黨地方黨部主委，執行長游沛文則是前嘉義市長涂醒哲秘書；而這家公司不僅取得中科院訂單，還領到高出標案4倍以上的補助。

經濟部說明，碳基科技至今僅於2009年及2016年兩度共獲得經濟部補助共3090萬元，皆遠早於立委所說的2025年陳文宏成為董事長的時間，其資料引用有明顯錯誤。

經濟部強調，政府政策推行本於公開透明的原則，在媒體及網路上都有公開資訊，透過政策引導產業發展理所當然，「任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，任何友友皆可申請，並無差別對待」。

經濟部並強調一視同仁，企業投件後會透過外部審查委員共同參與，確保申請者符合每項補助案的申請條件，並依照申請文件內容判斷是否給予補助，「拼湊資料問政恐打擊產業發展，負面影響全國兩百多家業者」。