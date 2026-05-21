M1A2T預算暴增48億元 立委質疑「怎會到了交貨才知道？」

國軍向美採購M1A2T戰車近期又再引發諸多討論，國民黨立委馬文君今天質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額，分明是藐視國會。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。

立法院外交國防委員會今天起審查115年度國防部預算，馬文君指出，陸軍從108年到116年辦理M1A2T戰車採購案，全案總計需預算453億3500萬元，115年度編列87億元，但全案原本核定預算總額為405億元，如今全案預算又增加了48億元。

她質疑，國防部任意增列立法院核定的預算金額，事前沒有向立院做任何報告，已經違背預算紀律。她抨擊，全案執行到了最後一年才說差了將近50億元，這麼長的時間難道所有審計單位都沒有發現？還是軍方一直瞞著立法院？

國防部長顧立雄解釋，其中有部分緩購案沒有依照發價書增列預算案，國防部已經懲處相關官員。陸軍參謀長陳建義說，為滿足後續執行需求，需要曾付48億元，已經在去年8月奉行政院核定。

戰規司長黃文啟解釋，108年完成建案時編製預算405億元，隔年美方知會國會金額20億美元，約合台幣600億元。經過軍方檢討，並且也向立院報告，計畫將M1070重型拖車由18輛刪減為6輛、M88A2救濟車改列入陸軍補充全軍裝甲救濟車的「雷馳專案」，連同部分彈藥改列為緩購項，保留選購權，待有預算再購買。

陸軍在簽署A3版發價書時，又再將6輛M1070拖車及M88A2救濟車納入M1A2採購案，理論上陸軍納入這兩項附加裝備，應該向立法院專案報告才能簽署發價書，但陸軍司令部未經報告就簽署了A3版發價書。他承認這確實是行政瑕疵，從時任陸軍參謀長以降的業管人員都已行政懲處，並且重新報請行政院增付預算。

黃文啟說，發生問題的最重要原因，是從108年到112年間美金匯率從31.5元貶值到27元左右，陸軍司令部原本樂觀認為，靠著匯差賸餘的幾十億元應該足以支應，但從113年起美金又再升值，才導致資金最後出現缺口。

不過馬文君仍質疑，全軍辦理非常多軍購案，美元匯差的狀況都會存在，但任何調整都應該經過立法院同意，怎麼會到了最後一年，車子都已經交貨了才說經費暴增50億元，怎麼這幾年從來都沒對立法院提起過？立法院被趕鴨子上架，到底要不要給錢？

最後委員會同意將全案87億元凍結20億元，待提出專案報告及改善方案，並經同意後始得動支。

國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車及M88A2救濟車（如圖）等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片