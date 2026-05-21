快訊

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

美伊停火有譜？美方最新和平提議已送出 伊朗外交部：正在審查

聽新聞
0:00 / 0:00

M1A2T預算暴增48億元 立委質疑「怎會到了交貨才知道？」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車及M88A2救濟車等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片
國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車及M88A2救濟車等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片

國軍向美採購M1A2T戰車近期又再引發諸多討論，國民黨立委馬文君今天質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額，分明是藐視國會。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。

立法院外交國防委員會今天起審查115年度國防部預算，馬文君指出，陸軍從108年到116年辦理M1A2T戰車採購案，全案總計需預算453億3500萬元，115年度編列87億元，但全案原本核定預算總額為405億元，如今全案預算又增加了48億元。

她質疑，國防部任意增列立法院核定的預算金額，事前沒有向立院做任何報告，已經違背預算紀律。她抨擊，全案執行到了最後一年才說差了將近50億元，這麼長的時間難道所有審計單位都沒有發現？還是軍方一直瞞著立法院？

國防部長顧立雄解釋，其中有部分緩購案沒有依照發價書增列預算案，國防部已經懲處相關官員。陸軍參謀長陳建義說，為滿足後續執行需求，需要曾付48億元，已經在去年8月奉行政院核定。

戰規司長黃文啟解釋，108年完成建案時編製預算405億元，隔年美方知會國會金額20億美元，約合台幣600億元。經過軍方檢討，並且也向立院報告，計畫將M1070重型拖車由18輛刪減為6輛、M88A2救濟車改列入陸軍補充全軍裝甲救濟車的「雷馳專案」，連同部分彈藥改列為緩購項，保留選購權，待有預算再購買。

陸軍在簽署A3版發價書時，又再將6輛M1070拖車及M88A2救濟車納入M1A2採購案，理論上陸軍納入這兩項附加裝備，應該向立法院專案報告才能簽署發價書，但陸軍司令部未經報告就簽署了A3版發價書。他承認這確實是行政瑕疵，從時任陸軍參謀長以降的業管人員都已行政懲處，並且重新報請行政院增付預算。

黃文啟說，發生問題的最重要原因，是從108年到112年間美金匯率從31.5元貶值到27元左右，陸軍司令部原本樂觀認為，靠著匯差賸餘的幾十億元應該足以支應，但從113年起美金又再升值，才導致資金最後出現缺口。

不過馬文君仍質疑，全軍辦理非常多軍購案，美元匯差的狀況都會存在，但任何調整都應該經過立法院同意，怎麼會到了最後一年，車子都已經交貨了才說經費暴增50億元，怎麼這幾年從來都沒對立法院提起過？立法院被趕鴨子上架，到底要不要給錢？

最後委員會同意將全案87億元凍結20億元，待提出專案報告及改善方案，並經同意後始得動支。

國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車及M88A2救濟車（如圖）等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片
國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車及M88A2救濟車（如圖）等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片

國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車（如圖）及M88A2救濟車等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片
國民黨立委馬文君質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的M1070重型拖車（如圖）及M88A2救濟車等附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。圖／報系資料照片

M1A2T 陸軍 國防部 馬文君 國軍

延伸閱讀

M1A2T戰車缺料致妥善率低？ 顧立雄駁：沒有缺裝或後勤維修問題

軍購案先編預算再簽發價書 顧立雄：歷來如此

無人機預算狂撒！馬文君轟美「彈簧刀」還在測 台已砸55億採購

賴總統拋再推軍購特別條例選項 顧立雄：接受政院指導

相關新聞

M1A2T預算暴增48億元 立委質疑「怎會到了交貨才知道？」

國軍向美採購M1A2T戰車近期又再引發諸多討論，國民黨立委馬文君今天質疑，M1A2T採購預算從405億元增加為453億元，比原定預算暴增48億元，遭質疑國防部任意增列已經核定的預算金額，分明是藐視國會。國防部解釋，陸軍未經同意就納入原定緩購的附加裝備，確實有行政瑕疵，已經懲處相關官員。

遭藍委指控「綠友友」拿標案不忍了！無人機廠商碳基科技嗆告

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今開記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。羅廷瑋質疑，碳基科技董事長陳文宏曾任新竹縣小英之友會總會長，股東疑與中國有特定關係。對此，碳基科技聲明表示，從未取得任何補助案，立委未查證影射「綠友友」等損害公司，保留法律追訴權。

藍營批碳基董座「綠友友」 友人抱屈：挺國防不該政治化

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇今天召開記者會，質疑國家採購及無人機產業發展存在弊端，並點名碳基科技董事長陳文宏，質疑其事業發展順遂，且曾任新竹縣小英之友會總會長，引發政治聯想。不過，新竹地方熟悉陳文宏的人士為他抱屈，認為外界將產業投入與政治關係直接畫上等號，並不公平。

海鯤後續艦建造預算119億元 朝野對解凍條件無共識、保留交協商

國造潛艦海鯤艦持續進行海測中，國民黨立委馬文君提案將後續艦的建造預算119億元全數凍結。民進黨立委王定宇表示，可以理解凍結119億元，不過希望海測通過就可動支。最後朝野雖然都同意預算應該全數凍結，但是對解凍的條件缺乏共識，全案保留交付朝野協商。

軍購預算引關注…谷立言：台灣投資無人機可提升國防 且有龐大商機

美國在台協會處長谷立言接受中央社專訪表示，國防特別條例通過是滿足台灣需求重要第一步，期待立院通過剩餘預算，尤其投資無人機...

經濟部反擊無人機也有綠友友：補助公開透明任何友友皆可申請

國民黨立院黨團質疑碳基科技既拿中科院標案又領政府補助，經濟部也提出澄清，任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，任何友友皆可申請，並無差別對待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。