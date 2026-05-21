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標案爭議升溫 上市公司碳基科技遭控是綠友友：保留法律追訴權

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇質疑「碳基科技」為無人機商機，從執行長到董事長都是綠友友，碳基科技發布聲明，已保全證據並保留法律追訴權利。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇質疑「碳基科技」為無人機商機，從執行長到董事長都是綠友友，碳基科技發布聲明，已保全證據並保留法律追訴權利。圖／取自王鴻薇臉書

國民黨立院黨團質疑碳基科技，一邊拿中科院標案，一邊領政府補助，碳基科技發布聲明，立法委員未經查證就影射碳基靠關係拿補助、綠友友等言論已傷害公司商譽，已保全證據並保留法律追訴權利。

碳基科技表示，近3年專注於「銳鳶二型」相關製造與技術服務，董事長陳文宏上任後，也僅延續既有「銳鳶二型」委製案，要求指控立委具體說明，所謂很多標案是指哪些標案、金額，以及履約內容，若無法提出，則形同對碳基科技的抹黑與造謠。

針對綠友友的指控，碳基科技要求立委說明綠友友的定義，哪些廠商是綠友友，點名碳基科技的理由，其他無人機廠商是否也受同樣標準檢視；碳基科技表示，若僅選擇性針對特定企業進行攻擊，難免讓社會質疑，是否存在政治操作與差別對待。

中科 中科院

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