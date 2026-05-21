遭藍委指控「綠友友」拿標案不忍了！無人機廠商碳基科技嗆告

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今開記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。羅廷瑋質疑，碳基科技董事長陳文宏曾任新竹縣小英之友會總會長，股東疑與中國有特定關係。對此，碳基科技聲明表示，從未取得任何補助案，立委未查證影射「綠友友」等損害公司，保留法律追訴權。

碳基科技公司位於台中工業區內，公司員工今天下午表示，陳文宏公出；記者試圖連繫陳文宏，沒有連繫上。

碳基科技今天下午聲明表示，碳基科技近三年主要專注於「銳鳶二型」相關製造與技術服務，陳文宏上任後，也僅延續既有「銳鳶二型」委製案。僅一案，何來「很多標案」之說？

碳基科技指出，請相關立委具體說明，所謂「很多標案」，究竟是哪些標案？標案名稱為何？金額為何？履約內容為何？若無具體事證，就公開影射，形同對一家合法經營十九年的台灣企業進行抹黑與造謠。

碳基科技質疑，近期部分政治人物不斷以「綠友友」等標籤式語言，針對特定廠商進行政治操作。請問相關立委：「綠友友」的定義究竟是什麼？又是哪些廠商？為何特定點名碳基科技？是否所有無人機廠商都接受同樣標準檢驗？若無一致標準、無具體證據，僅選擇性針對特定企業進行攻擊，也難免讓社會質疑，是否存在政治操作與差別對待。

碳基科技認為，民主社會可以監督政府，也可以監督產業；但監督不應建立在影射、貼標籤與未經查證的指控之上。部分立委於未提出具體證據、未經查證之情況下，即於公開場合影射公司「靠關係取得補助」、「綠友友」等言論，已嚴重損害公司商譽與全體員工名譽，公司已委請律師證據保全，並保留一切法律追訴權利。