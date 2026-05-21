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藍揭無人機廠商有綠友友 政院：無的放矢、不予置評

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝（左二）21日主持行政院會後記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝（左二）21日主持行政院會後記者會。記者黃婉婷／攝影

國民黨立委質疑台灣無人機廠商有「綠友友」。行政院發言人李慧芝21日在行政院會後記者會表示，國防部長顧立雄已在立法院說明，無人機產業涉及關鍵組件及系統整合，有數百家企業分散在全台灣各地；對於無的放矢、任意指涉，甚至把全台數百家產業扣帽子的說法，「我們不予置評」。

國民黨立委連日無人機供應鏈提出質疑，批評國防部標案都是給「綠友友」。行政院長卓榮泰曾說，無人機產業跟「綠友友」絕對無關。國民黨立委羅廷瑋、徐巧芯今揭露，碳基科技董事長陳文宏、執行長游沛文及獨董洪耀南都有綠色背景，且陳、洪都是在賴清德總統宣布五大信賴產業後，同年加入碳基科技。

徐巧芯說，國民黨支持無人機發展產業，可是拒絕無人機產業被「綠友友」所染指，希望民進黨政府要推動無人機產業，必須清廉自守，不能因為有關係、有黨證就能夠得到政府標案。

無人機 政院 羅廷瑋

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