藍揭無人機全是綠友友 標案遭糾正仍履行

「無人機公司碳基科技重複領補助，還有國防部明知廠商創未來無履約能力卻仍讓其承包標案，這些就是無人機綠友友！」藍委羅廷瑋等人21日召開記者會指控相關廠商為綠友友，且碳基科技去年虧損已達資本額一半，卻還能起死回生。國民黨呼籲無人機相關經費應回歸常態公務預算，以利監督。

廠商重複領補助

國民黨立委羅廷瑋表示，無人機廠商碳基科技的董事長陳文宏是小英新竹縣之友會會長，執行長游沛文是前嘉義市長涂醒哲的秘書，獨董洪耀南曾擔任蔡英文辦公室特助，該公司在審計部的審查報告中可發現，除了承包中科院廠商的標案以外，還重複領取經濟部的補助，這就是綠友友。

「該公司已經虧損資本額一半，卻還能起死回生！」國民黨立委徐巧芯不滿說，國民黨先前在六大核心產業、海空戰力採購、五大信賴產業、韌性特別預算、無人載具產業發展統籌計劃合計853.5億的預算都有支持發展無人機，但綠友友重複拿補助、包攬標案的狀況逐漸浮現，相關經費應回歸常態預算監督。

給特定廠商標案

國民黨立委王鴻薇則指出，另一家無人機廠商「創未來」要發展無人機反制系統，國防部將一個9.8億的標案給它，但經過兩次測試皆未符合需求，但國防部卻還是獨厚這家廠商，監察院還因此糾正，糾正文上指出：「國防部明知廠商技術能力不足，且未能拿到其他公司的委託書，無法達成預期效果，仍堅持辦理相關研究採購案。」

針對這些情況，國民黨團書記長林沛祥強調，立法院通過《國防特別條例》希望提升台灣國防安全，但人民繳的納稅錢應該真正提升戰力，並非花在關係特別好的人身上，如今又發現長期虧損的企業卡位國家供應鏈，這些就是綠友友，因此相關預算應該回歸常態，不要再重蹈過去光電弊案的覆轍。

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