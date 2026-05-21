快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委控中科院「綠友友」無人機廠商股東 疑有中國背景

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。羅廷瑋指「碳基科技」董事長陳文宏，事業順風順水，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，政府一直講需要「非紅供應鏈」，在股東背景裡，也跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查嗎？

林沛祥說，全民有共識，人民辛苦繳的納稅錢，須真正花在提升戰力上，而不是花在關係很好的人身上。國民黨支持國防，支持國防不代表國防預算從此變成免監督、吃到飽。國防預算才剛通過，無人機產業被列為國家戰略方向，外界又馬上看到熟悉的劇情，特定關係企業一路綠燈？讓人懷疑，是否又有人想把國防供應鏈變成自己的朋友圈、產業鏈？

羅廷瑋說，陳文宏事業包山包海，長年擔任「新竹縣小英之友會」總會長，因賄選被法院判決，從環境資源、綠能到無人機，事業順風順水。他批所謂「綠友友」，每當國難發生，口罩、疫苗甚至國家政策、綠能、無人機，總能搶奪先機，不是說這產業不能有「綠友友」，這些人搶先機總能拿到第一優先補助。

羅廷瑋說，近期包括審計部資料，都顯示補助金額讓人疑惑，廠商取得中科院訂單，還可用同樣規格的東西再次拿到補貼，且是中科院標案金額的4倍以上。無人機不是沒有編列預算，而是發現更多預算浪費在重複、甚至是綠友友身上，而後面有更大咖。

羅廷瑋表示，政府一直講需要「非紅供應鏈」，但在股東背景裡，也跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查嗎？還是認真補助而已？不只是非紅供應鏈，希望未來是「非綠供應鏈」。

羅廷瑋指，碳基科技的股東名單裡一個比一個大，像是獨董洪耀南，任蔡英文辦公室特助，長期處理民調選戰分析，怎麼來到無人機公司？洪耀南之兄洪耀福是民進黨前秘書長，執行長游沛文是嘉義市前市長涂醒哲秘書。國民黨擋民進黨的利益，這些人喊著國防卻在吃國防紅利。他強調，國民黨立場清楚，就是支持無人機。

王鴻薇說，她昨日質詢提到9.8億無人機反制系統整合採購案。開發無人機反制系統時，國防部指定「創未來」公司做無人機反制系統的整合案。2024年時，監察院對國防部提出糾正，事前明知參與廠商技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理該委託研究案，「創未來」被遴選做整合，但其他公司根本沒有提供委託書。2024年4月監察院糾正尚未結案，國防部繼續部署金門，為特定廠商鋪路。去年年底應要驗收，結果首批13套全不合格，這就是兩次測驗沒過，國防部準備再給一次機會，複驗不過才解約。

羅智強說，「加入民進黨，富貴國家幫。」合法的飯不只很香，而且富得流油。立法院通過7800億元軍購特別條例，媒體就開始吹捧這家碳基科技，可承接上億元的軍用標案，將成為台灣下個護國神山，一吹捧就發現是「護綠神山」、「發財神山」。

徐巧芯說，2021年開始共有5項大型計畫，共計853.5億，當中包括五大信賴產業推動方案、無人機發展，國民黨全都有支持，賴清德不要再說謊。陳文宏2025年4月16日成為碳基科技新任董事，同年成為董事長；洪耀南2025年6月27日成為獨董。同年賴清德提五大信賴產業，包含無人機。民進黨的人全面介入。

徐巧芯說，碳基科技股票有上市，2026年4月28日發布重訊，公告該公司2025年度累積虧損達實收資本額的2分之1，虧損非常巨額。如果不是找了陳文宏、洪耀南，能夠接到這麼多的政府標案，讓公司起死回生嗎？碳基科技又是上市公司，跟相關股票有沒有連結？有必要查清楚。

中科 中科院 無人機 徐巧芯 國民黨 蔡英文 中國 國防預算

延伸閱讀

藍委轟「9.8億採購無人機系統 兩次測試都零分」

賴總統批藍「藉口綠友友 刪無人機預算」

賴總統就職兩周年談話…藍批賴惡意扭曲拒對話 白批賴無心團結

在野立委提無人機發展條例 卓榮泰持保留立場

相關新聞

藍委控中科院「綠友友」無人機廠商股東 疑有中國背景

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。羅廷瑋指「碳基科技」董事長陳文宏，事業順風順水，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，政府一直講需要「非紅供應鏈」，在股東背景裡，也跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查嗎？

無人機預算狂撒！馬文君轟美「彈簧刀」還在測 台已砸55億採購

國防特別預算條例通過後，朝野再掀國防預算攻防。立委馬文君今天重砲批評，民進黨政府不斷以「不支持特別預算就是不支持國防」操作輿論，但無人機相關預算近年早已投入數百億元，真正問題不是錢編得不夠，而是政府砸了這麼多錢，國軍到底多了多少真正能上戰場的戰力。

影／重申美對台政策不變 顧立雄：對軍購保持審慎樂觀

國防部長顧立雄上午前往立法院外交及國防委員會，會前有媒體問及「是否擔心川普談台灣問題影響到軍售？」顧立雄表示，美國一再重申對台政策不變，除了維持台海和平穩定是美國核心利益之外，以軍購的方式，按照《台灣關係法》提供台灣防衛性武力維持台海的和平，是美國既定政策。在美國對台政策不變的情況下，我們對軍購還是保持審慎樂觀的態度。

海鯤艦預算若凍重蹈IDF教訓？ 顧立雄：仍以安全為前提

國民黨立委馬文君提案凍結國造潛艦「海鯤艦」後續艦建造預算119億元，台船昨天警告，預算若不穩定，可能重蹈IDF的教訓。國防部長顧立雄今天表示，還是要在安全及品質的前提下，如果完成海測，當然就希望能動支相關預算。

華航機隊／我贈史國專機從哪來 細說A340美麗與哀愁

2017年5月31日B-18806號客機執行往返香港的CI915/91航班，成為A340在華航最後載客任務。6月14日飛往美國加州維克多維爾，與5架姊妹機一起封存。當時誰也沒想到，這批A340中的一架9年後以史瓦帝尼國王專機的身分，搭載中華民國總統出訪。

支持美國嚇阻政策 美議員發聲挺對台軍售

美國共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）20日表示，嚇阻政策是有用的，美國應該軍售台灣來強化台灣的防衛能力，讓台灣變成豪豬，以阻止中國武力犯台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。