藍委控中科院「綠友友」無人機廠商股東 疑有中國背景

國民黨立委羅廷瑋、林沛祥、羅智強、徐巧芯、王鴻薇等今舉行記者會，質疑國家採購及發展無人機現弊端疑雲。羅廷瑋指「碳基科技」董事長陳文宏，事業順風順水，曾任「新竹縣小英之友會」總會長，政府一直講需要「非紅供應鏈」，在股東背景裡，也跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查嗎？

林沛祥說，全民有共識，人民辛苦繳的納稅錢，須真正花在提升戰力上，而不是花在關係很好的人身上。國民黨支持國防，支持國防不代表國防預算從此變成免監督、吃到飽。國防預算才剛通過，無人機產業被列為國家戰略方向，外界又馬上看到熟悉的劇情，特定關係企業一路綠燈？讓人懷疑，是否又有人想把國防供應鏈變成自己的朋友圈、產業鏈？

羅廷瑋說，陳文宏事業包山包海，長年擔任「新竹縣小英之友會」總會長，因賄選被法院判決，從環境資源、綠能到無人機，事業順風順水。他批所謂「綠友友」，每當國難發生，口罩、疫苗甚至國家政策、綠能、無人機，總能搶奪先機，不是說這產業不能有「綠友友」，這些人搶先機總能拿到第一優先補助。

羅廷瑋說，近期包括審計部資料，都顯示補助金額讓人疑惑，廠商取得中科院訂單，還可用同樣規格的東西再次拿到補貼，且是中科院標案金額的4倍以上。無人機不是沒有編列預算，而是發現更多預算浪費在重複、甚至是綠友友身上，而後面有更大咖。

羅廷瑋表示，政府一直講需要「非紅供應鏈」，但在股東背景裡，也跟中國有特定關係，其中一個股東在中國設有關聯公司，有認真查嗎？還是認真補助而已？不只是非紅供應鏈，希望未來是「非綠供應鏈」。

羅廷瑋指，碳基科技的股東名單裡一個比一個大，像是獨董洪耀南，任蔡英文辦公室特助，長期處理民調選戰分析，怎麼來到無人機公司？洪耀南之兄洪耀福是民進黨前秘書長，執行長游沛文是嘉義市前市長涂醒哲秘書。國民黨擋民進黨的利益，這些人喊著國防卻在吃國防紅利。他強調，國民黨立場清楚，就是支持無人機。

王鴻薇說，她昨日質詢提到9.8億無人機反制系統整合採購案。開發無人機反制系統時，國防部指定「創未來」公司做無人機反制系統的整合案。2024年時，監察院對國防部提出糾正，事前明知參與廠商技術能力不足，無法達成預期效果，仍堅持辦理該委託研究案，「創未來」被遴選做整合，但其他公司根本沒有提供委託書。2024年4月監察院糾正尚未結案，國防部繼續部署金門，為特定廠商鋪路。去年年底應要驗收，結果首批13套全不合格，這就是兩次測驗沒過，國防部準備再給一次機會，複驗不過才解約。

羅智強說，「加入民進黨，富貴國家幫。」合法的飯不只很香，而且富得流油。立法院通過7800億元軍購特別條例，媒體就開始吹捧這家碳基科技，可承接上億元的軍用標案，將成為台灣下個護國神山，一吹捧就發現是「護綠神山」、「發財神山」。

徐巧芯說，2021年開始共有5項大型計畫，共計853.5億，當中包括五大信賴產業推動方案、無人機發展，國民黨全都有支持，賴清德不要再說謊。陳文宏2025年4月16日成為碳基科技新任董事，同年成為董事長；洪耀南2025年6月27日成為獨董。同年賴清德提五大信賴產業，包含無人機。民進黨的人全面介入。

徐巧芯說，碳基科技股票有上市，2026年4月28日發布重訊，公告該公司2025年度累積虧損達實收資本額的2分之1，虧損非常巨額。如果不是找了陳文宏、洪耀南，能夠接到這麼多的政府標案，讓公司起死回生嗎？碳基科技又是上市公司，跟相關股票有沒有連結？有必要查清楚。