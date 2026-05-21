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無人機預算狂撒！馬文君轟美「彈簧刀」還在測 台已砸55億採購

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質疑美國「彈簧刀」無人機美軍仍在驗證，政府卻急編預算搶部署。圖／翻攝立委馬文君臉書
立委馬文君質疑美國「彈簧刀」無人機美軍仍在驗證，政府卻急編預算搶部署。圖／翻攝立委馬文君臉書

國防特別預算條例通過後，朝野再掀國防預算攻防。立委馬文君今天重砲批評，民進黨政府不斷以「不支持特別預算就是不支持國防」操作輿論，但無人機相關預算近年早已投入數百億元，真正問題不是錢編得不夠，而是政府砸了這麼多錢，國軍到底多了多少真正能上戰場的戰力。

馬文君指出，政府近年其實已編列大量無人機相關經費。她表示，115年度國防部無人機相關預算接近120億元，還不包括機密預算、研發經費及各軍種分散編列項目；另外，「劍翔無人機」119.8億元計畫仍在執行，五大信賴產業方案也編列18.8億元，高關稅特別條例另納入64.9億元，經濟部更規畫至2030年投入442億元發展無人載具產業。

馬文君說，過去20年間，中科院與國防部已投入大量無人機研發經費，從騰雲、銳鳶、紅雀到各式攻擊型、偵蒐型無人機，執行許多計畫，也花費不少預算，但真正形成多少戰力、多少系統完成驗證，外界始終難以掌握。

部分反無人機系統驗證多年仍未完成，如今政府又希望透過特別預算，再投入數百億元進行無人機採購與研發，令人質疑預算配置是否合理。

針對特別預算中的Altius 600無人機，也就是俗稱「彈簧刀600」系統，馬文君指出，該系統目前在美軍內部仍處於測試、驗證與調整階段。她說，包括先前採購的彈簧刀300與Altius 600，台灣已投入55億元採購，但連美軍都還在驗證，台灣卻急著大規模部署，令人質疑究竟是在建軍，還是買回來再慢慢測試。

她認為，特別預算原本應用於可立即形成戰力的項目，而不是5年、10年後才可能成熟、仍在研發中的系統；長期研發、國防自主與產業培養，更應回歸年度公務預算，而非以「戰備急需」名義納入特別預算。

馬文君也提到，目前仍有多項重要對美軍售案延宕，包括復仇者系統材料件回修、AH-64E攻擊直升機零附件，以及標槍飛彈系統周期支援等案，美方發價書遲遲未送達，恐影響武器安全性與妥善率。她強調，政府應優先補足既有軍購延宕與執行不力問題，再逐步推動未來建軍預算。

無人機 馬文君 國防預算

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