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影／重申美對台政策不變 顧立雄：對軍購保持審慎樂觀

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國防部長顧立雄（中）上午出席立法院外交及國防委員會。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄（中）上午出席立法院外交及國防委員會。記者蘇健忠／攝影

國防部長顧立雄上午前往立法院外交及國防委員會，會前有媒體問及「是否擔心川普談台灣問題影響到軍售？」顧立雄表示，美國一再重申對台政策不變，除了維持台海和平穩定是美國核心利益之外，以軍購的方式，按照《台灣關係法》提供台灣防衛性武力維持台海的和平，是美國既定政策。在美國對台政策不變的情況下，我們對軍購還是保持審慎樂觀的態度。

針對在野黨提案凍結海鯤號後續預算，會不會擔心衝擊我戰力規畫？顧立雄表示海鯤號已經陸續在進行海上測試的項目，依照測試的程序來完成，逐步完成海上設施所需程序，來做裝備的調教及驗證，還是強調在安全與品質的前提之下，符合我們的作戰需求，一旦完成海測，當然就希望能夠動支相關預算。

針對藍營質疑無人機產業廠商跟綠營關係密切？顧立雄表示以無人機的產業而言，所涉及到的關鍵組件跟系統整合廠商有數百家之多，遍布在全國各地，以這樣扣數百家廠商帽子來說這些無人機產業都是綠友友，我想國人應該都沒有辦法接受。

針對藍營質疑無人機產業廠商跟綠營關係密切？顧立雄表示以無人機的產業而言，所涉及到的關鍵組件跟系統整合廠商有數百家之多，遍布在全國各地，以這樣扣數百家廠商帽子，來說這些無人機產業都是綠友友，我想國人應該都沒有辦法接受。記者蘇健忠／攝影
針對藍營質疑無人機產業廠商跟綠營關係密切？顧立雄表示以無人機的產業而言，所涉及到的關鍵組件跟系統整合廠商有數百家之多，遍布在全國各地，以這樣扣數百家廠商帽子，來說這些無人機產業都是綠友友，我想國人應該都沒有辦法接受。記者蘇健忠／攝影

國防部長顧立雄（左）上午出席立法院外交及國防委員會，會前聽幕僚簡報。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄（左）上午出席立法院外交及國防委員會，會前聽幕僚簡報。記者蘇健忠／攝影

軍購 顧立雄 海鯤號

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