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海鯤艦預算若凍重蹈IDF教訓？ 顧立雄：仍以安全為前提

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／報系資料照片
國防部長顧立雄。圖／報系資料照片

國民黨立委馬文君提案凍結國造潛艦「海鯤艦」後續艦建造預算119億元，台船昨天警告，預算若不穩定，可能重蹈IDF的教訓。國防部顧立雄今天表示，還是要在安全及品質的前提下，如果完成海測，當然就希望能動支相關預算。

立法院今天開始審查115年度國防部預算案，國民黨立委馬文君日前提案，將海鯤艦後續艦的建造預算119億元全數凍結。台船昨晚發表聲明強調海鯤艦已進入海試後半段，預計今年下半年可以交艦，強調後續艦計畫及預算若不穩定，可能重蹈空軍IDF發展的教訓。

顧立雄今天表示，海鯤艦現在已經陸續在進行海上測試，依照測試的程序逐步完成海上測試所需要的程序；並且進行裝備的調校及驗證。

顧立雄仍然強調，還是要在安全品質的前提之下，希望符合作戰需求，一旦完成海測，當然就希望能動支相關預算。

另一方面，在野黨質疑無人機廠商是「綠友友」，藉以刪除無人機產業，引發賴清德總統反批在太陽能產業發展上也是如出一轍，但「國民黨執政縣市出問題的還更多。」

顧立雄說，無人機的產業涉及的關鍵組件和系統整合廠商，有數百家之多，遍佈在全國各地。如果這樣扣數百家廠商帽子說這些無人機產業都是「綠友友」，他認為國內應該都沒有辦法接受，應該自有公評。

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