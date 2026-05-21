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支持美國嚇阻政策 美議員發聲挺對台軍售

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
共和黨聯邦眾議員麥考爾。(美聯社)
共和黨聯邦眾議員麥考爾。(美聯社)

美國共和黨籍聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）20日表示，嚇阻政策是有用的，美國應該軍售台灣來強化台灣的防衛能力，讓台灣變成豪豬，以阻止中國武力犯台。

麥考爾20日出席由華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）舉行的座談會。

麥考爾指出，如果中國武力犯台，中方會執行海上封鎖，並打下人造衛星，同時發動大規模的網路攻擊，最後奪下台積電；麥考爾指出，台積電執行長告訴他，假如上述情況發生，台積電會停擺關閉。

麥考爾說，嚇阻政策是有用的，會讓中國國家主席習近平重新思考是否侵犯台灣；麥考爾說，他會軍售台灣來強化台灣的防衛能力，讓台灣變成豪豬，阻止中國武力犯台。

麥考爾也提到說，如果中國明天就武力犯台，現在要求美國民眾送他們的子女上戰場，他認為意願會非常低；過去基於民主自由精神，必須捍衛台灣的理由，其份量已經大不如前，需要向美國民眾說明，台灣擁有全球90%的先進晶片和半導體，指台灣是美國在人工智慧發展競賽上的關鍵。

此外，「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）日前接受福斯新聞訪問時也指出，美國的對台政策非常清楚，美國在台灣關係法之下支持台灣的防衛。

穆勒納爾表示，美國的目標是維持台海的和平和現狀，他相信避免台海衝突最好的辦法就是確保台灣擁有武器和彈藥來保衛自己，遏止習近平擴張威權到全世界的野心。

穆勒納爾也提到說，美國必須面對現實，美方過去30年希望中國變得更民主、更熱愛自由的期待，在習近平執政之下已經落空，中國反而變得更威權，同時對鄰近國家，以及在灰色作戰上變得更有侵略性。

穆勒納爾說，美國必須嚇阻中國犯台，並與理念相同的夥伴國家合作；穆勒納爾表示，雖然美國與中國之間擁有經貿關係，但美國不能開放給中國最先進的科技技術，防止中國應用在軍民兩用的用途之上。

軍售 美國 習近平

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