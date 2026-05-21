M1A2T戰車 夜間戰備偵巡

無人機軍購引發各界關注，國民黨立委馬文君質疑，無人機預算散在各類公務預算中交叉編列、層層堆疊，已經好幾千億元，政府卻說特別預算中沒有，就沒有無人機產業。行政院長卓榮泰回嗆，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？國防部長顧立雄也說，戰力就是要不斷堆疊。

2026-05-20 20:00