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M1A2T戰車 夜間戰備偵巡

聯合報／ 記者李人岳／新竹報導
陸軍聯兵584旅昨天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內準備出發，命令下達後，戰車出發。記者曾原信／攝影
陸軍聯兵584旅昨天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內準備出發，命令下達後，戰車出發。記者曾原信／攝影

陸軍五八四聯兵旅昨天凌晨執行夜間戰備偵巡任務，M1A2T戰車演練通過舊港大橋，證明通過橋梁的能力。陸軍也強調，M1A2T的裝備耗損都在正常範圍，目前妥善率維持在百分之九十六以上。

五八四旅擔任戰備的聯兵三營，由CM33、CM34雲豹甲車、拖式飛彈悍馬車及六輛M1A2T戰車組成機步戰鬥隊，在受命後沿湖口、新豐一帶執行戰備偵巡任務，在天亮之際抵達戰術位置，展開後續科目操演。

操演過程中，M1A2T車隊採逐輛方式通過白地橋和舊港大橋。

另一方面，近期在網路上也出現匿名爆料質疑M1A2T接裝僅一年多，已出現零件待料、妥善率不佳的狀況。五八四旅副旅長張嘉顯上校表示，目前維持的高戰備妥善率是百分之九十六以上，在接裝完成並經過嚴格訓練的裝備損耗都非常正常。

飛彈 陸軍 M1A2T

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