聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板2949億軍購特別預算案 卓揆立院報告：今年先編88億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

行政院會昨天依立法院通過的國防特別條例規定，拍板特別預算案，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約兩千九百五十億元，今年先編八十八億元。行政院長卓榮泰說，五月卅一日海馬士火箭系統付款期限將至，盼朝野支持在最短時間內通過。

根據立法院通過的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，明定第一批軍購發價書預算上限三千億元，第二批上限四千八百億元。行政院昨天上午加開院會拍板特別預算案，卓榮泰下午再列席立法院會，報告對美軍購第一批發價書採購特別預算案編製經過。

卓榮泰說，第一批軍購總經費為兩千九百五十億元，首年（二○二六）編列八十八億餘元採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等所需經費，財源以舉債支應；卓說，本年度將視第二批項目發價書情形，再循程序編列相關預算。

對於明年特別預算編列情況，卓榮泰指出，二○二七年經費需求約一千億元，其餘將在二○二八年至二○三三年編列。

卓榮泰說，中共對台軍演頻率與強度顯著上升，越過海峽中線次數大幅成長，演習不再是單純兵力展示，是以奪取制空制海權、聯合火力打擊、封鎖與登陸奪島等對台作戰演練，輔以網路攻擊與認知作戰，對國安造成嚴重威脅，加強不對稱戰力整體裝備、科技與作戰方式，已無拖延空間。

卓榮泰表示，特別預算案所籌購品項皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程下進行規畫，符合國軍作戰需求，行政院將嚴守預算審編程序，縝密規畫具體執行；請朝野立委全力支持，早日通過特別預算案，共同捍衛國土。

卓揆 國防特別條例 卓榮泰 海馬士

延伸閱讀

卓榮泰：軍購首批今年先編88億元 財源舉債支應

卓揆軍購報告 盼朝野支持首批2949億

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

第一批對美軍購2949億 卓揆盼朝野同意：投資國防即投資和平

相關新聞

軍購預算 在野憂「羊還沒補 錢先不見」

針對軍購預算，賴清德總統在五二○就職兩周年演說中明確指出，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式來「亡羊補牢」。行政院長卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。

政院拍板2949億軍購特別預算案 卓揆立院報告：今年先編88億

行政院會昨天依立法院通過的國防特別條例規定，拍板特別預算案，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約兩千九百五十億元，今年先編八十八億元。行政院長卓榮泰說，五月卅一日海馬士火箭系統付款期限將至，盼朝野支持在最短時間內通過。

賴總統批藍「藉口綠友友 刪無人機預算」

立法院三讀通過國防特別預算條例，藍白聯手刪減約四七○○億元，包括無人機相關預算。針對在野黨質疑無人機的廠商都是「綠友友」，賴清德總統昨表示，國民黨以所謂「綠友友」作為刪除無人機產業預算的說法，就是一個藉口；國家安全、無人機產業發展，不要用貼標籤、抹黑的方式來刪除。

藍委轟「9.8億採購無人機系統 兩次測試都零分」

行政院長卓榮泰昨天下午赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇關心無人機及反制系統採購，提到標案規模高達九點八億元的無人機反制系統採購案，兩次測試都是零分，國防部繼續給補考機會。國防部長顧立雄回答時表示，這都按照合約規範，沒法完成交機，有合約規範的罰款，相關驗測幾次也是合約規範所律定的。

M1A2T戰車 夜間戰備偵巡

陸軍五八四聯兵旅昨天凌晨執行夜間戰備偵巡任務，M1A2T戰車演練通過舊港大橋，證明通過橋梁的能力。陸軍也強調，M1A2T的裝備耗損都在正常範圍，目前妥善率維持在百分之九十六以上。

引烏克蘭經驗挺無人機產業 范雲：用不對稱戰力補回國安

立院三讀「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，與政院版相差4700億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。