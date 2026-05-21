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軍購預算 在野憂「羊還沒補 錢先不見」

聯合報／ 記者李人岳林銘翰屈彥辰／台北報導
行政院院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）昨赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）昨赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

針對軍購預算，賴清德總統在五二○就職兩周年演說中明確指出，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式來「亡羊補牢」。行政院卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。

國防部長顧立雄表示，賴總統的意思，應該還是在說明包括追加預算、納入年度預算或另提特別預算，都在行政部門的規畫範圍之內。國防部現在就是要檢討各個案項，然後再跟行政院討論，接受行政院的指導。

民進黨立委陳冠廷質詢，能否由經濟部來主導無人機特別條例？卓表示，軍民雙方的介面如何畫分，可以再做更多討論。經濟部長龔明鑫說，經濟部還是在企業界或法人界提供更大的製造或研發能量，但需求方還是要國防部，因為若是軍用需求，規格還是要他們開，採購金額也要編在國防部，否則會變成經濟部採購給國防部用，「好像怪怪的」；但他同意經濟部可以扮演更多角色。

不過，對於賴清德總統將另提特別條例等說法，民眾黨立法院黨團表示，賴總統從台獨金孫變成敗家子，背叛台灣民主化卅年成就，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門企圖繼續巧立名目「變相加回」，賴總統持續背離國會監督權，這是公然違反預算法精神。

國民黨團書記長林沛祥則說，民進黨現在講「亡羊補牢」，但人民比較擔心的卻是「羊還沒補到，錢先不見了」。

民眾黨團說，賴總統踐踏民主、毫無權力分立的法治概念，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門理應尊重，賴總統卻企圖繼續巧立名目「變相加回」，今年度國防預算高達九四九五億元，再加上七八○○億元特別預算，必然排擠各種應該優先保障的社福支出。

民眾黨主席黃國昌表示，面對川習會後國際局勢的變化，賴總統依舊用「美國對台政策沒有改變」的鴕鳥心態哄騙人民，想要藉此迴避現實，當美國總統川普公開違反對台六項保證、赤裸裸地說出「對台軍售取決於中國」時，賴總統卻始終不敢正面捍衛台灣利益，只剩下政治語言與空泛口號，絕非國家領導人應該有的態度。

民眾黨前主席柯文哲昨天受訪時則說，對美軍購淪為美國跟中國的談判項目，「有時候要想想看，我們沒有在餐桌上，結果變成在菜單上面，到底要怎麼應付？賴總統認真做事，不要每天搞分裂對立」。

林沛祥表示，國民黨團立場清楚，支持國防、支持強化戰力，但更支持把納稅人的每一分錢花在刀口上；若真是攸關國安的重要軍購，國民黨團主張優先納入年度預算，回到立法院接受嚴格、公開、透明的審查，而不是什麼都用特別條例「整包帶過」，畢竟，國防需要速度，但民主更需要監督。

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