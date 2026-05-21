軍購預算 在野憂「羊還沒補 錢先不見」

針對軍購預算，賴清德總統在五二○就職兩周年演說中明確指出，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式來「亡羊補牢」。行政院長卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。

國防部長顧立雄表示，賴總統的意思，應該還是在說明包括追加預算、納入年度預算或另提特別預算，都在行政部門的規畫範圍之內。國防部現在就是要檢討各個案項，然後再跟行政院討論，接受行政院的指導。

民進黨立委陳冠廷質詢，能否由經濟部來主導無人機特別條例？卓表示，軍民雙方的介面如何畫分，可以再做更多討論。經濟部長龔明鑫說，經濟部還是在企業界或法人界提供更大的製造或研發能量，但需求方還是要國防部，因為若是軍用需求，規格還是要他們開，採購金額也要編在國防部，否則會變成經濟部採購給國防部用，「好像怪怪的」；但他同意經濟部可以扮演更多角色。

不過，對於賴清德總統將另提特別條例等說法，民眾黨立法院黨團表示，賴總統從台獨金孫變成敗家子，背叛台灣民主化卅年成就，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門企圖繼續巧立名目「變相加回」，賴總統持續背離國會監督權，這是公然違反預算法精神。

國民黨團書記長林沛祥則說，民進黨現在講「亡羊補牢」，但人民比較擔心的卻是「羊還沒補到，錢先不見了」。

民眾黨團說，賴總統踐踏民主、毫無權力分立的法治概念，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門理應尊重，賴總統卻企圖繼續巧立名目「變相加回」，今年度國防預算高達九四九五億元，再加上七八○○億元特別預算，必然排擠各種應該優先保障的社福支出。

民眾黨主席黃國昌表示，面對川習會後國際局勢的變化，賴總統依舊用「美國對台政策沒有改變」的鴕鳥心態哄騙人民，想要藉此迴避現實，當美國總統川普公開違反對台六項保證、赤裸裸地說出「對台軍售取決於中國」時，賴總統卻始終不敢正面捍衛台灣利益，只剩下政治語言與空泛口號，絕非國家領導人應該有的態度。

民眾黨前主席柯文哲昨天受訪時則說，對美軍購淪為美國跟中國的談判項目，「有時候要想想看，我們沒有在餐桌上，結果變成在菜單上面，到底要怎麼應付？賴總統認真做事，不要每天搞分裂對立」。

林沛祥表示，國民黨團立場清楚，支持國防、支持強化戰力，但更支持把納稅人的每一分錢花在刀口上；若真是攸關國安的重要軍購，國民黨團主張優先納入年度預算，回到立法院接受嚴格、公開、透明的審查，而不是什麼都用特別條例「整包帶過」，畢竟，國防需要速度，但民主更需要監督。