引烏克蘭經驗挺無人機產業 范雲：用不對稱戰力補回國安

立院三讀「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，與政院版相差4700億元。

民進黨立委范雲20日質詢時引用烏克蘭經驗，稱和平的唯一保障是實力，展現捍衛台灣的決心與實力，是為了阻止戰爭的發生。她全力支持無人機產業，把台灣安全補回來。

行政院長卓榮泰今日列席立法院會報告特別預算籌措內容，並備質詢。范雲質詢時詢問，被刪減4700億之後，還有不對稱戰力嗎？對此，卓榮泰直言，目前僅剩7800億的國防特別條例，導致包含台灣之盾、無人載具產業鏈、加速擊殺鏈等三大核心，都因此未能完整規劃。國防部長顧立雄則坦言，不對稱戰力最重要的就是成本效益，以俄烏戰爭經驗而言，無人機、無人艇在台海作戰就是成本效益最重要的成分，這必須要透過國防自主產業才有可能。

范雲引述烏克蘭的實戰經驗稱，烏克蘭經驗顯示，無人機正在改寫戰爭規則，根據烏軍統計，今年俄烏雙方每日戰鬥傷亡中，高達70%至80%是由無人機造成，其殺傷力已超越傳統的火砲、戰車與空襲，而其製造成本甚至比一輛中古車還便宜。2022年2月俄羅斯入侵之初，烏克蘭本土無人機產業幾乎不存在，但這幾年持續發展，廠商已從10家激增至500多家，年產量更從幾乎為零，大幅躍升至500萬架。

范雲強調：「烏克蘭能做到，台灣一定可以！」目前台灣已有超過267家業者投入無人機供應鏈，國際社會也高度肯定台灣起飛中的無人機產業。根據《經濟學人》今年三月報導，全球無人載具供應鏈有七到八成被中國佔據，民主國家普遍認為這是嚴重的安全威脅。而台灣無人機產業具備兩大核心優勢：第一是「已經發展出完全不含中國製零組件」，第二則是「價格更具競爭力」。然《經濟學人》也直指，台灣本土廠商目前最擔心的就是政治因素，導致國家需求「一年有、一年沒有」，尤其未來俄烏戰爭結束將影響市場需求，更會讓在地的「非紅供應鏈」高度擔憂。

顧立雄表示認同，回應《經濟學人》亦指出台灣無人機出口成長快速，2025年出口量已達2024年的35倍。顧立雄強調，台灣半導體技術領先全球，條件相當好，希望透過國內長單、規模穩定的預算，讓廠家有信心投入產業，形成迭代創新的良性發展，使所有相關技術都能在台灣落地，真正達到國防自主。顧立雄更直指，無人機是有效增加戰力的關鍵，他舉美伊戰爭為例，即便防空系統被打掉，無人機仍能有效發揮戰力；如今美國、日本等民主同盟都在建立自主無人機產業，這已是民主國家的共識，台灣當然要參與其中。

針對本土無人機產業長遠發展，范雲追問，「特別條例、追加預算和年度公務預算，哪一個更能有助於厚植本土無人機產業？」卓榮泰回應，仍需要進一步研議，因無人載具需要長期發展，將會是筆可觀的預算，若放在公務預算，顯然無法支應，必須要有其他配套方式，才能在短時間內把它發展起來。